OM : Pablo Longoria veut prolonger un revenant

Prêté depuis la saison dernière à Botafogo, Luis Henrique a finalement été rappelé par l’OM cet hiver. S’il n’avait jamais réussi à s’imposer comme un véritable titulaire auparavant dans la cité phocéenne, le Brésilien semble aujourd’hui avoir la confiance de son entraîneur Gennaro Gattuso. Pour preuve : l’Italien lui a offert 180 minutes de jeu face à Monaco puis l’OL, avant de l’inclure dans sa liste UEFA ce mercredi. Enchanté par cette situation, Pablo Longoria a révélé qu’une offre de prolongation avait déjà été formulée au Brésilien, actuellement lié jusqu’en 2025 à l’OM.

«Il va finir la saison avec nous. C’est la conséquence logique puisqu’il nous a donné beaucoup de satisfaction, a loué le président de l’OM. Il est revenu avec une très bonne mentalité et une personnalité bien plus mature de son prêt à Botafogo. On lui a également proposé une prolongation de contrat.»