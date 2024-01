OM : Luis Henrique continue de marquer des points !

De retour après un prêt plutôt mitigé à Botafogo, Luis Henrique ne devait pas faire long feu à Marseille. Le Brésilien faisait ainsi partie des joueurs indésirables sur lesquels comptait l’Olympique de Marseille pour renflouer un peu les caisses. Comme révélé en exclusivité par nos soins, l’Atlético Mineiro au Brésil est très intéressé par ses services, et une proposition de 5 millions d’euros environ a déjà été formulée.

Après deux apparitions en Coupe de France, le Brésilien était titularisé pour ce match ô combien important face à l’AS Monaco ce samedi soir (2-2). Et contrairement à d’autres, Vitinha en tête de liste, il a été assez performant. Il a globalement été supérieur à son vis à vis du soir, Thilo Kehrer, et a mis le feu sur son côté à plusieurs reprises, n’hésitant à tenter des choses et à se montrer entreprenant.

Quel avenir pour lui ?

Il a écopé d’un 5,5/10 dans nos notes de la rencontre, une des meilleures notes côté phocéen. Le Brésilien a su créer du danger et apporter de la folie à un jeu marseillais qui en manque cruellement ces derniers temps. C’est aussi lui qui délivre un caviar à Vitinha sur l’action du premier but marseillais. Un pari surprenant qui s’est avéré plutôt payant pour Gennaro Gattuso donc, et forcément, des questions vont se poser sur son avenir.

Toujours est-il qu’au retour des différents internationaux africains comme Amine Harit, Iliman Ndiaye ou Ismaïla Sarr, les places vont être moins nombreuses et Luis Henrique risque d’être relégué à un rôle bien plus secondaire. La balle est donc dans le camp de Pablo Longoria et de Gennaro Gattuso. Mais sur les réseaux sociaux, bien des fans marseillais aimeraient donner une deuxième chance au Brésilien…