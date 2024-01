OM : une offre de 5 M€ + bonus arrive pour Luis Henrique !

Ça bouge fort du côté de l’OM ! Si le club phocéen est à pied d’oeuvre pour boucler l’arrivée de Quentin Merlin, l’OM s’active aussi dans le sens des départs. Selon nos informations, Luis Henrique, qui a disputé 63 minutes face à Rennes ce dimanche soir en Coupe de France, pourrait être le prochain à plier bagage à Marseille.

Selon nos informations, le club champion d’Europe 1993 va recevoir une offre de 5 M€ + 500 000€ de bonus (+ 25 % en cas de plus value) pour son milieu offensif gauche brésilien de 22 ans de la part de l’Atletico Mineiro (3e du dernier championnat brésilien). Luis Henrique est déjà courtisé par de nombreux clubs brésiliens depuis son retour de prêt de Botafogo où il avait notamment disputé 33 matches pour 4 buts en 2023 avec la formation de John Textor. Reste désormais à connaître la position du club phocéen qui ne veut pas être lésé dans l’opération. Mais il n’y aurait pas une grande différence entre les exigences marseillaises et la somme proposée par la formation de Belo Horizonte.