L’OM a trouvé un accord avec Quentin Merlin

Tu es jeune et tu joues dans un club de l’ouest de la France au poste de latéral gauche ? Alors, prépare toi, l’OM va surgir ! Outre Adrien Truffert, pour lequel l’Olympique de Marseille a bien entamé des démarches comme nous vous l’avions révélé, Quentin Merlin est dans le viseur du club phocéen.

La suite après cette publicité

Le latéral gauche du FC Nantes, âgé de 21 ans, allie jeunesse, potentiel et expérience, puisqu’il dispute déjà sa troisième saison en tant que titulaire avec les Canaris. Un tel mélange le rend forcément attractif sur le marché des transferts. Car Marseille n’a toujours pas renié son envie d’attirer un autre arrière gauche, en plus d’Ulisses Garcia, suite au départ de Renan Lodi. Avec si possible une belle marge de progression pour une future revente.

À lire

OM : Gennaro Gattuso s’agace concernant les absences liées à la CAN

Un accord avec Merlin, la piste Truffert pas abandonnée

Selon nos informations, les choses ont récemment bien avancé dans le dossier Merlin. Selon l’entourage du joueur, un accord a été trouvé entre Quentin Merlin et l’OM. Et les discussions ont en parallèle avancé entre les clubs. A tel point que le FC Nantes cherche déjà un nouveau latéral gauche, conscient que Merlin pourrait changer d’air d’ici le 31 janvier prochain.

La suite après cette publicité

Pour autant, les avancées dans ce dossier n’ont pas encore enterré celui concernant Adrien Truffert. Le gaucher international français est intéressé par l’OM, et la réciproque est toujours vraie. La piste est ainsi toujours active, quand bien même son club, le Stade Rennais, a diffusé son intention de garder le joueur. Une chose est certaine, le club phocéen passe à l’attaque, et son futur latéral gauche pourrait bien se trouver parmi ces deux noms.