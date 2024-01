OM - Monaco : les notes du match

Ce samedi, la dix-neuvième journée de Ligue 1 se poursuivait et nous offrait un choc entre l’Olympique de Marseille (7e) et l’AS Monaco (3e) pour les places qualificatives en Coupe d’Europe. À domicile, les Phocéens optaient pour un 4-3-3 avec Pau Lopez dans les cages derrière Jonathan Clauss, Bamo Meïté, Leonardo Balerdi et Ulisses Garcia. De retour en sentinelle, Geoffrey Kondogbia était épaulé par Jordan Veretout et Jean Onana tandis que Luis Henrique et Pierre-Emerick Aubameyang épaulaient Vitinha devant. De son côté, Monaco misait sur un 3-4-2-1 avec Maghnès Akliouche et Aleksandr Golovin en soutien de Wissam Ben Yedder.

Il ne fallait pas arriver en retard dans cette rencontre puisque tout s’emballait très vite. Inspiré, Aleksandr Golovin distillait un amour de ballon en profondeur pour Wissam Ben Yedder. Le buteur tricolore s’en allait ajuster Pau Lopez pour parfaitement lancer les siens (1-0, 7e). Un avantage vite mis à mal puisque dans la foulée Guillermo Maripan était exclu pour avoir fauché Vitinha sur une occasion flagrante de but (11e). Réduit à dix, Monaco voyait ses plans voler en éclats. Marseille prenait alors le contrôle des opérations avec des occasions de Pierre-Emerick Aubameyang (18e) et Vitinha (20e) tandis que la reprise de Wissam Ben Yedder ne trouvait pas le cadre (25e).

Monaco a terminé à neuf !

Jonathan Clauss se fendait ensuite d’une volée qui ne trouvait pas le cadre (32e) avant que Vitinha touche le montant droit après une frappe. À l’affût, Pierre-Emerick Aubameyang marquait dans le but vide, mais il était signalé hors-jeu (36e). Un flottement vite évacué puisque l’arbitrage vidéo validait la réalisation du Gabonais (1-1, 40e). Dans la foulée, Ulisses Garcia tentait de donner l’avantage aux Phocéens (44e), mais c’est finalement Monaco qui parvenait à reprendre l’avantage juste avant la pause grâce à l’opportunisme de Maghnès Akliouche (2-1, 45e +4). Mené à la pause, l’Olympique de Marseille réagissait de la meilleure des manières au retour des vestiaires.

Pas attaqué, Leonardo Balerdi portait le ballon avant de fusiller sur place Philipp Köhn d’une lourde frappe (2-2, 50e). Fort de cette nouvelle dynamique, l’Olympique de Marseille prenait le contrôle des opérations. Ulisses Garcia prenait sa chance et Vitinha déviait le ballon avant d’être contré puis de se rater (70e). Monaco n’en restait pas moins dangereux en contre avec une double occasion où Pau Lopez s’interposait devant Aleksandr Golovin et Wissam Ben Yedder (75e). Réduit à neuf suite à l’exclusion de Denis Zakaria dans les dernières minutes (87e), Monaco a subi fort et Jordan Veretout trouvait Vitinha qui se manquait totalement face au but grand ouvert (90e +4). Monaco a finalement su résister, et obtient un bon point suite à ce match nul 2-2. Monaco reste 4e, mais revient à hauteur de Brest tandis que l’Olympique de Marseille gagne une place, mais reste à cinq points de son adversaire.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Monaco 34 19 9 10 4 5 36 27 6 Marseille 29 19 7 7 8 4 28 21

L’homme du match : Ben Yedder (7,5) : une performance de qualité ce soir pour Ben Yedder face à l’OM. Avec le forfait de Balogun (touché à l’épaule), il était le seul sur le front de l’attaque monégasque ce soir. Le capitaine de l’ASM était sur une bonne série et il l’a continué ce soir. 8e but en 5 matchs pour l’international français qui a été dans tous les bons coups contre l’OM. Son but témoigne d’une belle confiance, lancé en profondeur, il croise bien sa frappe en demi-volée (7e). Sur le même genre d’action, il a ensuite légèrement trip cadré sa frappe (23e). L’attaquant est aussi à la passe décisive sur le but d’Akliouche en remontant tout le terrain balle au pied (45e+3). Sa seconde période a été moins agréable car l’ASM n’a pas eu beaucoup le ballon. Il est remplacé par Matsima (89e) qui n’a pas eu de ballon à se mettre sous la dent.

OM

- Lopez (5) : sans que cela ne représente une grosse erreur, le gardien espagnol aurait pu faire bien mieux sur l’ouverture du score monégasque. Son placement est quelque peu curieux. L’ancien portier de la Roma était sur le reculoir , en déséquilibre et pas prêt à repousser le danger venu des pieds de Wissam Ben Yedder. Il peut difficilement faire mieux sur le deuxième but de Monaco. Double arrêt solide à la 73ème minute sur Golovin puis Ben Yedder.

- Garcia (5,5) : copie assez solide de la recrue hivernale suisse. Il a fait preuve d’une grosse débauche d’énergie sur son côté avec de nombreuses montées offensives. Il a remporté DIX duels sur QUATORZE. Il termine la rencontre avec plusieurs interventions précieuses, que ce soit au sol ou en dégageant. Il a également tenté d’apporter du danger en frappant de loin ou sur des centres pour trouver ses coéquipiers.

- Balerdi (6,5) : auteur d’un formidable but égalisateur en seconde période, l’Argentin a complètement relancé l’OM avec cette réalisation. Il a eu un impact sur son équipe. Déjà en première période, il a été l’un des rares à se procurer des opportunités intéressantes. Il a remporté la majorité de ses duels en défense et a commis, pour une fois, très peu d’erreurs. L’Argentin a été l’auteur de nombreuses interventions précieuses sur les attaquants monégasques et a su se transformer en leader défensif au fil de la seconde période.

- Meïté (5,5) : il a eu du mal à résister aux duels physiques sur l’entame du match mais a réussi par la suite à hausser le ton. Il termine la rencontre avec huit dégagements, deux interventions, deux tacles et cinq duels remportés sur six. Il a perdu très peu de ballons et a commis aucune faute. Une belle copie complète en défense avec des relances rapides et propres vers l’avant. La défense de Marseille n’a pas été aidée par l’axe de l’équipe, moins précieuse en défense.

- Clauss (non noté) : toujours une grande activité pour le latéral de l’OM qui est impliqué dans la majorité des incursions marseillaises. Il s’est chargé de tirer les corners et a même tenté des frappes de loin pour amener du danger (32e). Malheureusement, l’ancien de Lens a dû abandonner ses coéquipiers sur une blessure à la demi-heure de jeu. Remplacé par Soglo à la 35e minute (3) qui a été en difficulté tout le long du match. Il a bien failli se faire exclure pour une énorme faute sur Ouattara. Remplacé par Correa à la 78e minute

- Veretout (4,5) : encore une gros volume de jeu pour l’ancien milieu de la Roma. En effet, Veretout a touché plus de 80 ballons ce soir avec un taux de passes réussies avoisinant les 90%. Malgré quelques pertes de balle et une irrégularité remarquée, il a répondu présent. Il aurait pu faire mieux et se montrer plus efficace sur le secteur offensif mais il faut souligner son apport défensif avec plusieurs dégagements décisifs.

- Onana (4,5) : à plusieurs reprises, il a essayé d’apporter du danger au large avec notamment des frappes puissantes. Néanmoins, il a perdu de nombreux ballons, un total de quatorze jusqu’à sa sortie. Il ne s’est pas montré imposant dans la dizaine de duels qu’il a dû gérer durant la rencontre. Il a également été rappelé à l’ordre à quatre reprises par l’arbitre du jour. Remplacé par Sidi Ali à la 86e minute

- Kondogbia (5) : s’il a eu un peu de mal sur la première période, notamment à maîtriser les assauts de Monaco dans l’entrejeu, il est clairement monté en régime par la suite avec un gros volume de jeu. L’ancien joueur de Valence a su se montrer précieux notamment pour trouver ses coéquipiers sur les flancs. Il a fait respirer le jeu marseillais pour créer des espaces et donc du danger dans la construction.

- Luis Henrique (5,5) : malgré les rumeurs de départ le concernant, le Brésilien était bien titulaire ce samedi soir du côté de l’OM. Et il n’a pas été aussi désastreux. Il a su apporter un peu de danger et de vivacité sur son côté, tout en essayant de trouver ses coéquipiers via des centres avec ses débordements. Il termine la rencontre avec 97% de passes réussies. Une copie plutôt correcte malgré quelques regrets sur certaines séquences. A plusieurs reprises il a pris l’ascendant sur Kehrer.

- Aubameyang (6,5) : l’un des rares joueurs de l’OM réguliers sur l’ensemble de la rencontre. Mué en passeur majoritairement ce soir, il a distribué de très belles passes ses coéquipiers notamment Vitinha. Il a posé beaucoup de problèmes sur son côté, en prenant efficacement la profondeur. Il a également décroché avec beaucoup de succès. Il est l’auteur du premier but égalisateur en reprenant parfaitement une balle morte près des cages de Köhn.

- Vitinha (2,5) : beaucoup de déchets encore une fois dans le jeu de l’attaquant portugais, à l’image de ce loupé bien récupéré par PEA sur l’égalisation marseillaise. De manière générale, l’ancien joueur de Braga a eu du mal à avoir un véritable impact sur les occasions marseillaises. Un nouveau double raté à la 69ème minute sur un magnifique centre de Aubameyang. Beaucoup de ratés malgré de bons appels en profondeur et le rouge provoqué sur Maripan. A quelques secondes du coup de sifflet final, il loupe une énorme occasion tout seul sur la ligne de but et sur son pied fort. Le nombre d’occasions loupées par le Portugais est complètement lunaire ce soir.

Monaco

- Köhn (6) : le portier de l’ASM n’a pas hésité à sortir sur les centres et coups de pied arrêtes olympiens (5e, 13e). Il a été vigilant sur les rares frappes marseillaises de la première mi-temps (32e, 45e). Sur le premier but de l’OM, il ne réagit pas assez rapidement devant Aubameyang (38e). Il sort une très belle parade sur une frappe déviée de Meïté (43e). En seconde période, il ne peut pas être sur le tir très pur de Balerdi qui finit dans son petit filet (50e). Il l’a sort bien également sur un tir croisé d’Aubameyang (67e), puis une frappe axiale (79e) du même joueur. Sur la balle de match de Vitinha, il capte de manière bien heureuse le ballon (90e+5).

- Kehrer (4) : pour sa deuxième titularisation de suite en L1, l’ancien du PSG n’a pas eu grand-chose à faire en début de match. Ça c’est compliqué à la demi-heure de jeu. Il s’est notamment fait éliminer par la vitesse de Luis Henrique qui permet l’égalisation marseillaise (38e). Il ne fait pas d’erreur en deuxième mi-temps, que ce soit dans ses interventions et dans ses relances.

- Maripan (non noté) : comme contre Reims il y a deux semaines, Maripan a de nouveau été pris de vitesse par les attaquants adverses. Il s’est fait exclure très rapidement sur ce genre d’occasion, avec un appel en profondeur de Vitinha. L’arbitre a sorti le carton rouge pour annulation d’une occasion de but (11e). Alors que son équipe réalisait un excellent début de match, le Chilien a laissé son équipe à 10 contre 11.

- Salisu (5) : tout juste rentré de la CAN, le Ghanéen a eu beaucoup de travail durant la première demi-heure avec les montées de Clauss. Il a manqué quelques relances, ne laissant pas son équipe pouvoir conserver le ballon. Il contre une frappe très dangereuse qui aurait pu donner l’avantage à l’OM en fin de première mi-temps (42e). Meilleur en seconde période alors que son équipe évoluait plus bas. Il est décisif sur un geste sacrifice devant Aubameyang (90e+2).

- Vanderson (5) : le Brésilien n’a jamais été de l’avant, concentré sur ces tâches défensives. Il n’a pas beaucoup laissé sa défense à découvert, restant bien concentré sur les différentes passes longues marseillaises. Il intervient bien en fin de match sur les attaquants olympiens.

- Fofana (3,5) : il a souvent été à l’arrêt ou à contre-temps dans son pressing. Il n’a pas réussi à jouer le rôle de métronome pour son équipe. Il peut se reprocher de ne pas avoir été franchement au pressing sur la percée de Balerdi qui a terminé sur le deuxième but de l’OM (50e). Même avec le ballon, Fofana n’a pas été propre, en ayant un pourcentage de passes réussies faible (65%). L’international français n’a pas réalisé un grand match ce soir.

- Zakaria (5) : habitué à la défense centrale depuis ses débuts avec Monaco cet été, il devait jouer un cran plus haut ce soir. C’est ce qu’il a fait, s’offrant même une frappe (8e), jusqu’à l’exclusion de Maripan, puis il a repris sa place en défense centrale. Face aux vagues marseillaises de la fin de première période, le Suisse a souvent été dépassé, toujours en retard sur les attaquants marseillais. Il a été plus solide en seconde mi-temps. Il s’interpose devant Vitinha (69e) sur une situation très dangereuse. Il revient bien également dans le dos de Correa qui a tardé à tirer (84e). Après un premier avertissement pour contestation, il prend un second jaune méritée pour une faute (87e).

- Ouatarra (4) : à l’image de son équipe en défense, il a laissé des espaces sur le côté droit marseillais. On ne l’a pas vu dans l’aspect offensif, malgré ses nombreux appels en profondeur. Il peut se reprocher d’avoir perdu trop de ballons (8), trop pour un match de ce niveau. On peut souligner toutefois son implication et sa générosité dans les efforts.

- Akliouche (6,5) : la pépite de l’ASM s’était révélée lors du match aller (3-2) où il avait réalisé une magnifique prestation assortie d’un doublé. Installé sur le côté droit de l’attaque monégasque en l’absence de Minamino (Coupe d’Asie), il n’a pas forcément fait les bons choix en attaque rapide (14e) dans un très bon début de match monégasques. Puis il a été très utile dans l’utilisation du ballon à 10 contre 11. Son but sur une contre-attaque menée par Ben Yedder, témoigne d’une superbe qualité technique pour inscrire le deuxième but de l’ASM (45e+3). Moins en vue ensuite, il laisse sa place à Ben Seghir (86e). Après trois mois sans compétition, il fait son retour à la compétition.

- Golovin (7) : moins en forme ces derniers matchs, il a entamé son match de la meilleure des manières. Comme il en a l’habitude, il distille une merveille de passe lobée dans la profondeur pour Ben Yedder qui remporte son face-à-face (7e). Il a ensuite dû descendre d’un cran au milieu de terrain après l’exclusion de Maripan. Très précieux dans un autre registre, comme dans le pressing et dans les premières passes, il a forcément moins eu d’opportunité de tir. Il s’essaye tout de même avec une frappe lourde aux 20 mètres qui a mis à contribution Pau Lopez (73e). À bout de souffle, il ne parvient pas à trouver Ben Seghir pour la balle du match (88e).

- Ben Yedder (7,5): ci-dessus