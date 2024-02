Liste UEFA : l’OM fait trois grosses victimes

Huitième de Ligue 1 avec 6 points de retard sur le quatrième, Lille, l’OM traverse une pénible zone de turbulences. Tenu en échec par Strasbourg (1-1), éliminé de la Coupe de France par Rennes, accroché par un Monaco réduit à 9 (2-2) et enfin battu par son rival l’Olympique Lyonnais dimanche (1-0), le club phocéen voit ses espoirs de Ligue des Champions s’éloigner, du moins via la voie nationale.

La suite après cette publicité

Mais l’accession à la C1 via la Ligue Europa, elle, existe toujours, même si la concurrence reste féroce. Outre Liverpool, grand favori à la victoire finale, d’autres gros morceaux sont toujours en lice à l’image de l’AC Milan, de Leverkusen ou encore de la Roma. Pour autant, l’OM entend jouer sa carte à fond pour retrouver le dernier carré de cette compétition, déjà tutoyé en 2018 avec une finale perdue face à l’Atlético de Madrid (3-0). Pour cela, il faudra éviter l’épineux piège tendu par le Shakhtar Donetsk, son adversaire pour les 1/16es de finale le 15 février.

À lire

OM : Pablo Longoria veut prolonger un revenant

Gennaro Gattuso a opté pour des choix forts

Autorisé à mettre à jour sa liste UEFA cet hiver pour procéder à ses derniers réglages, Gennaro Gattuso a opté pour des choix forts, qui feront des heureux, et des moins heureux. Ce mercredi, le technicien italien a ainsi communiqué ses changements à l’instance, qui les a rendus public sur son site. On y retrouve notamment deux nouveaux noms : ceux de Quentin Merlin, arrivé cet hiver en provenance de Nantes, de l’attaquant camerounais Faris Moumbagna, et enfin de Luis Henrique, revenu de son prêt à Botafogo, et très apprécié par Gattuso.

La suite après cette publicité

Forcément, avec une limite de trois ajouts, l’entraîneur marseillais a aussi dû faire des déçus. En ce sens, Jean Onana, arrivé cet hiver en provenance de Besiktas et peu convaincant jusqu’à maintenant, n’a pas été intégré à la liste, tout comme le latéral gauche suisse Ulisses Garcia, encore en phase d’adaptation et qui apparaît, à l’évidence, derrière Merlin dans la hiérarchie. Un autre choix qui semble confirmer nos informations de ces dernières semaines : la volonté de l’OM de se séparer de Pape Gueye. Suspendu depuis le début de saison, le Sénégalais n’a pas été intégré au contingent, et devrait donner un nouvel élan à sa carrière assez loin de Marseille.