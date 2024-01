Quentin Merlin rejoint l’OM

Avant même le départ surprise de Renan Lodi à Al-Hilal, Pablo Longoria avait déclaré que le recrutement d’un latéral gauche était la priorité de l’Olympique de Marseille dans ce mercato hivernal. Quelques jours plus tard, le président olympien a recruté le Suisse Ulisses Garcia, arrivé en provenance des Young Boys. Mais le départ de Lodi en Arabie saoudite a forcé Longoria à enrôler un deuxième spécialiste du poste.

L’OM a donc prospecté partout et plusieurs pistes sont remontées à la surface. Marseille a ainsi tenté sa chance avec le Rennais Adrien Truffert, mais le SRFC réclamait au moins 15 M€. Puis ce fut au tour du Nantais Quentin Merlin. Nous vous avions révélé que le joueur s’était rapidement mis d’accord avec l’OM, mais les Canaris bloquaient son départ. De quoi obliger l’actuel septième du classement de Ligue 1 à explorer d’autres alternatives telles que Nuno Tavares (Arsenal) et Angeliño (RB Leipzig).

L’OM boucle son dossier prioritaire du mercato

Mais au final, l’OM et Nantes ont réussi à trouver une solution et après un début de carrière sous le maillot jaune et vert, Quentin Merlin quitte le cocon familial à 21 ans pour s’engager avec les Olympiens jusqu’en 2028. « Nouvel olympien généré à Massalia. Quentin Merlin rejoint l’Olympique de Marseille en provenance du FC Nantes », précise le communiqué du club phocéen ce vendredi. A noter que Merlin portera le numéro 3.

Pour attirer le joueur aux 68 matches de Ligue 1 sous les couleurs nantaises, l’OM a dû verser environ 12 M€ aux Canaris. Dans le sud de la France, Merlin va retrouver deux anciens talents de la maison jaune, à savoir Valentin Rongier et Jordan Veretout. Deux cadres qui ne manqueront pas de l’aider dans son intégration à l’OM.