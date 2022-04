Séville : Monchi ouvre la porte à un transfert définitif pour Anthony Martial

La suite après cette publicité

Interviewé lundi par Radio Séville, le directeur sportif du FC Séville Monchi a évoqué l’avenir de son attaquant Anthony Martial. Le Français de 26 ans est prêté en Andalousie jusqu’à la fin de la saison par Manchester United, avec qui il est engagé jusqu’en juin 2024. Le dirigeant espagnol a expliqué que même si pour le moment l’international tricolore ne répondait pas aux attentes du club notamment à cause de ses blessures à répétition, il pourrait cependant continuer à Séville après la fin de son prêt avec cette fois un transfert définitif.

« Son transfert a été moins cher qu'on ne le pense, mais ça reste un pari important, rien que six ou sept millions. Malheureusement, il est difficile d'analyser la performance de Martial quand il a été blessé et maintenant il est blessé à nouveau. Je ne ferme pas la porte à sa continuité bien qu'il y ait beaucoup de choses à voir et à discuter avec le joueur en fin de saison », a déclaré Monchi. Depuis son arrivée à Séville en janvier, Martial a disputé onze matches, inscrit un but et délivré une passe décisive.