Le destin tragique d'Anthony Martial

Anthony Martial, passé maître dans l'art de l'inconstance

12 septembre 2015. Derby d'Angleterre. Manchester United contre Liverpool. Pour sa première apparition avec les Red Devils, Anthony Martial inscrit un but d'anthologie. Une action qui résume toute la classe et le talent du natif d'Essonne. Mais qui laisse un sentiment amer tant ses éclairs de génie se font de plus en plus rares. En 2021, son entraîneur Ole Gunnaar Soljasker se fend d'une déclaration qui résume plutôt bien la carrière du Français. «La forme est parfois temporaire mais la classe est permanente et le gamin a de la classe». Oui, il est indéniable que son talent est pur, mais sa carrière a été rythmée par l'inconstance, avec des hauts, mais aussi et surtout des bas. La faute à des blessures récurrentes et des frasques extra-sportives qui l'ont éloigné du ballon rond. Durant ses 7 années passés à Manchester United, Anthony Martial a connu de nombreux entraîneurs. Avec José Mourinho, le courant n'est jamais vraiment passé. C'est sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjær, lors de la saison 2019-2020, qu'il a connu sa meilleure saison. 23 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues. Ce qui lui a valu le titre de joueur de la saison sur vote de ses coéquipiers.

Une aventure en dents de scie chez les Bleus

Si Anthony Martial compte aujourd'hui 30 sélections avec l'équipe de France, le natif de Massy n'a jamais été considéré comme un titulaire indiscutable. Il a connu de nombreux trous d'air. Alors que sa dernière sélection avec les Bleus remontait à mars 2018, l'intéressé retrouve les Bleus en septembre 2020. L'espoir de disputer l'Euro 2020, repoussé en raison de la pandémie causée par le coronavirus, ressurgit aussitôt. Malheureusement, Anthony Martial est rattrapé par ses démons du passé : les blessures. Le 28 mars 2021, la France affronte le Kazakhstan dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. Touché au genou gauche, il ne termine pas la rencontre. Le verdict tombe : il souffre d'une déchirure des ligaments du genou gauche qui le prive de l'Euro. Son profil atypique lui permet néanmoins de garder du crédit aux yeux de Didier Deschamps qui n'hésite pas à l'appeler quand ce dernier est en forme... C'est d'ailleurs pour cette raison et avec l'objectif de disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar qu'il décide de faire un choix fort pour sa carrière.

Nouvel échec au Séville FC

Barré par une forte concurrence à Manchester United avec les arrivées de Cristiano Ronaldo et de Jadon Sancho, le joueur de 26 ans fait le choix de quitter les Red Devils à l'hiver 2022. Direction le Séville FC sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Un véritable bol d'air pour le joueur de 26 ans qui confiera qu'il ne prenait plus de plaisir à Manchester United. En Andalousie, il réalise des débuts encourageants sous les ordres de Julen Lopetegui. Une passe décisive face à Elche en championnat et son premier but sous ses nouvelles couleurs face au Dynamo Zagreb en Ligue Europa. Puis, encore un trou d'air. Au total, 8 matchs disputés et un apport quelconque. Son statut précaire, qui le condamne quasi automatiquement à un retour du côté des pensionnaires d'Old Trafford, ne joue pas en sa faveur. De toute manière, les supporters sévillans ne semblent pas convaincus par ce le joueur qui n'ont pas hésité à le siffler. S'il reste encore une poignée de matches à l'intéressé pour renverser l'opinion, la tendance est à un retour à Manchester United l'été prochain. On rappelle qu'il est lié aux Red Devils jusqu'en 2024. Si Anthony Martial n'est âgé que de 26 ans, son futur choix sera déterminant pour la suite de sa carrière.

