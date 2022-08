Nantes : la réponse cash de Waldemar Kita à Antoine Kombouaré

Neuvième du classement du dernier exercice de Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de France (et donc qualifié en Ligue Europa), le FC Nantes avait de quoi avoir le sourire. Passé tout près de la relégation en 2021 (vainqueur de Toulouse en barrages), le club des bords de l’Erdre a vécu une année pour le moins inattendue. Mais il faut croire que ces succès sont de faux amis pour les Canaris.

La raison ? Outre les relations déjà tendues entre Antoine Kombouaré et sa direction, le mercato réalisé par le FCN ne plait guère au coach nantais. Personnage fort en gueule, Kombouaré avait d’ailleurs publiquement réclamé aucun départ et des recrues au micro de Prime Video, au sortir du match contre Lille (1-1). Un coup de gueule face auquel a répondu le président des Canaris, Waldemar Kita. Réputé pour entrer facilement en conflit avec ses coaches, l’homme d’affaires a fait le point dans un entretien accordé à L’Équipe.

Kita promet des recrues

« C'est classique, j'ai l'habitude. L'entraîneur est inquiet, mais la première personne inquiète, c'est moi.» Campé sur ses positions, Kita a ensuite confirmé qu’il souhaitait conserver Ludovic Blas, avant d’indiquer qu’il espérait recruter un élément offensif, un milieu de terrain et un latéral droit. Mais s’il est prêt à sortir le portefeuille, Kita n’aime pas qu’on lui force la main.

« Moi, je suis un grand garçon, ça fait 20 ans que je suis dans le foot. Je n'ai pas besoin de montrer que je prends des initiatives ou qu'on me mette la pression. Ça ne marche pas avec moi. Il faut être correct. (…) Je suis en coordination complète avec Antoine. On s'est mis d'accord. On verra ce qu'on arrive à faire. On ne peut pas non plus amener un joueur par la force. Antoine l'a dit, il voulait Hwang (Bordeaux), mais Hwang ne voulait pas venir, il voulait l'étranger. Quand un joueur ne veut pas, tu fais comment ? » À bon entendeur…