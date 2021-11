OM : Dimitri Payet et la grosse rivalité avec l'OL

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse d'avant-match, Dimitri Payet est forcément revenu sur la rivalité entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais puisque les deux équipes vont croiser le fer dimanche soir au Groupama Stadium. Et avec le PSG qui est au-dessus désormais, cette rivalité entre les deux Olympiques semble plus importante aujourd'hui.

