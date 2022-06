Real Madrid : Marco Asensio commence à agacer tout le monde !

La suite après cette publicité

« Il me reste un an de contrat à Madrid, je ne suis pas libre. C'est un problème que mon agent gère et je veux seulement me concentrer sur l'équipe nationale pour l'instant. Je ne vais pas nier que c'est un moment important pour moi, je me sens plus mature dans tous les aspects, et je dois valoriser beaucoup de choses. Je veux continuer à grandir et j'ai faim. Il faudra voir, je prendrai une décision cette année. Sinon, ce sera la prochaine ». Tels étaient les propos de Marco Asensio mardi, lors d'une conférence organisée en marge du rassemblement de la sélection espagnole.

Et ces déclarations, dans lesquelles il laisse clairement penser qu'il est prêt à partir libre en fin de contrat dans un an, passent assez mal à Madrid. « J'ai la sensation que ces déclarations sont préparées avec son agent, et ça n'a pas plu au Real Madrid. Le club n'a pas envie qu'il reste un an sans prolonger, et cette saison il a eu un niveau qui aurait pu être bien meilleur. Il y a d'autres joueurs qui, sans parler autant que lui, lui sont passés devant », a ainsi lancé le journaliste Antonio Romero sur la Cadena SER.

L'ombre de Jorge Mendes

« Asensio tape très bien dans le ballon, mais c'est un joueur très froid », a de son côté lancé le journaliste Alfredo Relaño sur cette même radio. Il faut dire que derrière tout ça, on pense à un homme : Jorge Mendes. « Avec Mendes, c'est compliqué de négocier une prolongation », a indiqué Javi Herraez, autre journaliste couvrant l'actualité du Real Madrid pour la SER. Le super-agent portugais, un temps très proche de la direction madrilène, entretient désormais une relation bien plus tendue avec les décideurs merengues.

L'arrivée d'Asensio dont le contrat expire en 2023 dans l'écurie Gestifute il y a quelques semaines seulement avait ainsi été assez mal vue par la direction du champion de Liga. Et maintenant, beaucoup craignent que l'ancien de Mallorca, épaulé par l'agent, réalise le sale coup pratiquement devenu habituel : refuser de prolonger, rester un an quitte à ne pas jouer, et partir libre pour obtenir une belle prime à la signature. Florentino Pérez va devoir sévir...