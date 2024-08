Les Girondins de Bordeaux réfléchissent à faire appel de leur rétrogradation en N2

Plus les jours passent, plus la fin s’annonce proche pour les Girondins de Bordeaux. Rétrogradés administrativement en National 2, par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) fédérale, ce jeudi, les Girondins réfléchissent à faire appel, selon L’Équipe. Si c’est le cas, ils devront être convaincants pour pouvoir rester en National.

Les championnats de N1 et N2, par ailleurs, reprennent le week-end du 16 août. Et la construction de l’équipe n’a pas encore débuté. Toujours d’après l’Équipe, seulement sept joueurs de champ, issus de la réserve, étaient au camp d’entraînement, ce mercredi. Si l’appel ne passe pas, il restera une ultime chance pour Bordeaux. Il faudra saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), puis le Comité exécutif de la FFF (COMEX) en cas de conciliation favorable.