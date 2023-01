Le Brésil a enfin choisi son nouveau sélectionneur !

La suite après cette publicité

Le Brésil n’a pas de sélectionneur depuis le départ de Tite. Après une élimination décevante en quarts du dernier Mondial, le pays le plus titré en Coupe du Monde se cherche un nouvel entraîneur. Et c’est loin d’être facile, surtout en milieu de saison. Les coachs locaux ne semblent pas convaincre tout le monde, alors que les grands tacticiens internationaux sont tous bien occupés en club.

Mais peu à peu, ça avance. Grâce à Ronaldo notamment, qui épaule la CBF dans la recherche du nouveau sélectionneur. Et selon UOL Esporte, une liste finale de trois candidats a été dressée. On y retrouve Luis Enrique, Pep Guardiola et Carlo Ancelotti. Plutôt ambitieux donc, surtout que deux d’entre eux sont en poste actuellement et il semble difficile de les imaginer abandonner leur club en pleine saison.

La fédération brésilienne veut rencontrer Carlo Ancelotti

Luis Enrique, largement en tête

Seulement, les choses pourraient changer. Si l’entraîneur de Manchester City n’aurait pas été spécialement réceptif pour l’instant, celui du Real Madrid s’est montré assez intéressé. Reste à voir dans quelles conditions il pourrait débarquer à la tête de la Canarinha, et on doute que les Brésiliens accepteront d’attendre la fin de la saison. Mais s’il y a un grand favori, c’est bien Luis Enrique. Sans club depuis la fin de son contrat avec l’Espagne, l’ancien du Barça plaît beaucoup à Ronaldo. Et l’intérêt est réciproque, puisque l’idée d’entraîner la bande de Neymar intéresse énormément l’Asturien.

Une réunion va avoir lieu dans les prochains jours entre l’ancien buteur de la Canarinha et son ex-coéquipier du côté de Barcelone, et tout indique que les deux parties sont sur la même longueur d’onde. L’Espagnol devrait donc vraisemblablement s’emparer de l’un des postes les plus prestigieux du football, lui qui sort pourtant d’un Mondial assez décevant avec la Roja !