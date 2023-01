Le Brésil galère à trouver le remplaçant de Tite

La suite après cette publicité

Une sélection quintuple championne du monde, des stars à foison : qui n’aimerait pas devenir le sélectionneur de la Canarinha ? D’autant que le poste était annoncé vacant il y a quelque temps déjà. Patron de la Seleção depuis 2016, Tite avait annoncé avant le début de la Coupe du Monde 2022 qu’il quitterait son poste à l’issue de la compétition. Malheureusement pour lui, l’aventure au Qatar s’est arrêtée dès les quarts de finale et Tite est parti. L’entraîneur auriverde n’a toutefois signé les documents officiels de son départ que ces derniers jours. Ce qui n’a pas empêché la fédération brésilienne (CBF) de lancer bien avant le processus de recherche d’un remplaçant.

Au pays, les médias spéculaient déjà sur l’identité du remplaçant de Tite en avançant les noms les plus ronflants du championnat brésilien : Fernando Diniz, Mano Menezes, Abel Ferreira et Dorival Junior. Mais la CBF a surpris tout son monde. Pour tenter de décrocher le sixième sacre mondial de son histoire, la CBF veut engager un entraîneur qui n’évolue pas au pays et qui est étranger (Abel Ferreira est portugais, mais il entraîne au Brésil). En plus de ça, l’instance dirigeante ne veut pas n’importe qui, elle veut du lourd. C’est ainsi que Pep Guardiola, Zinedine Zidane, Luis Enrique, Marcelo Gallardo, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino ont été inscrits dans la short list de la CBF. Idem pour Carlo Ancelotti.

R9 à la rescousse

L’Italien du Real Madrid n’a pas vraiment donné suite aux avances brésiliennes, mais il a laissé entendre, par l’intermédiaire de ses proches, qu’il était quand même disposé à écouter l’offre. Alors la CBF ne lâche pas. Son président Ednaldo Rodrigues a programmé un rendez-vous avec Carletto et il espère que ses mots sauront séduire le Transalpin. Car UOL Esporte annonce que la CBF a toutes les peines du monde à trouver le successeur de Tite. «Nous voulons un entraîneur respectueux, qui donnera un niveau de jeu correspondant aux athlètes, qui sera offensif. Nous donnerons tout ce qui est nécessaire pour un excellent travail. Nous voulons un entraîneur dévoué et engagé», déclarait Rodrigues cette semaine.

Mais pour le moment, rien à l’horizon malgré cette short list 5 étoiles. À tel point que le choix de revenir à la nomination classique d’un technicien brésilien commence à faire son chemin. À moins que la légende Ronaldo ne fasse la différence. Très présent dans le milieu du football depuis sa retraite, R9 a proposé ses services au président de la CBF. L’ancien attaquant ne veut pas prendre les rênes de la Seleção, mais permettre à Rodrigues d’entrer en contact et de faciliter les échanges avec les cibles les plus cotées de la shirt list de la CBF. Une option que Rodrigues n’aurait pas encore activée. Affaire à suivre.