Brésil : Luis Enrique est le nouveau favori pour succéder à Tite

Evincé de la sélection espagnole après avoir été éliminé de la Coupe du Monde dès les 8es de finale par le Maroc (0-0, 3-0 t.a.b.), Luis Enrique pourrait retrouver un poste rapidement. D’après les informations de Sport, il est le nouveau favori de la fédération brésilienne pour prendre la suite de Tite. Enaldo Rodrigues, le président de la CBF, souhaite engager un technicien étranger afin de lancer un électrochoc après les nombreux échecs de la Seleçao en Coupe du Monde. Ça serait une première depuis l’Argentin Filpo Nunez en 1965.

L’Espagnol est désormais en haut de la short-list, devançant même Carlo Ancelotti et José Mourinho. L’Italien et le Portugais sont actuellement en poste, respectivement au Real Madrid et à la Roma, et ne devraient pas bouger. Dans un premier temps, le Brésil avait fait de Pep Guardiola puis de Zinédine Zidane sa priorité. Le Catalan est verrouillé à Manchester City et n’a pas l’intention de s’en aller, alors que le Français est lui libre, d’autant que Didier Deschamps a prolongé avec les Bleus, provocant les déclarations lunaires de Noël Le Graët à son égard. C’est finalement Luis Enrique qui est bien parti pour récupérer une sélection brésilienne, elle aussi revancharde après son élimination au Qatar en quart de finale par la Croatie (1-1, 4-2 t.a.b.).

