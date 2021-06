Euro 2020 : la liste des 26 de l'Ukraine

Des 36 sélectionnés pour le stage de préparation à Kharkiv (Ukraine), ils sont passés à 26 ce mardi soir et donc au groupe définitif qui débutera l'Euro le 13 juin face aux Pays-Bas à la Johan Cruijff Arena, dans le groupe C. Andriy Shevchenko, le sélectionneur de la Zbirna, a bien évidemment conservé les cadres comme Oleksandr Zinchenko (Manchester City) et Roman Malinovskiy (Atalanta).

La suite après cette publicité

Déjà forfaits sur blessure, Andrievski, Chepeliev, Bouyalski, Konoplianka, Kovalenko et Korniyenko (maladie) n'y étaient plus. Les cinq derniers noms à avoir quitté le navire sont le gardien Andreï Lounine (Real Madrid), les défenseurs Sirota (Dynamo Kiev) et Mikhaïlitchenko (Anderlecht, BEL), ainsi que les milieux Bondarenko (Marioupol) et Liedniev (Dynamo Kiev).

La liste des 26 :

Gardiens : Bouchtchane (Dynamo Kiev), Piatov (Shakhtar Donetsk), Troubine (Chakhtior Donetsk).

Défenseurs : O. Karavaïev (Dynamo Kyiv), Zabarni (Dynamo Kyiv), Mikolenko (Dynamo Kyiv), Timtchik (Dynamo Kyiv), D. Popov (Dynamo Kiev), Matvienko (Shakhtar Donetsk), Krivtsov (Chakhtior), Sobol (FC Bruges, BEL).

Milieux : Bezus (La Gantoise, BEL), Iarmolenko (West Ham, ANG), Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Marlos (Shakhtar Donetsk), Soudakov (Chakhtior), Makarenko (Courtrai, BEL), Malinovski (Atalanta, ITA), Sidortchouk (Dynamo Kyiv), Chaparenko (Dynamo Kyiv), Tsigankov (Dynamo Kiev), Zintchenko (Manchester City, ANG), Zoubkov (Ferencvaros, HON).

Attaquants : Bessiedine (Dynamo Kiev), Dovbik (Dnipro-1), Iaremtchouk (La Gantoise, BEL).