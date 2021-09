PSG : Marquinhos sait comment défendre malgré son trio de stars

Le PSG retrouve la Ligue des Champions ce mercredi sur la pelouse de Bruges (à suivre en live commenté sur FM). Ce sera sans doute la première de Messi, Neymar et Mbappé ensemble sur un terrain. Le trio magique pourrait être titulaire, comme l'a révélé Mauricio Pochettino. Mais qui défendra alors ? Selon Marquinhos, présent en conférence de presse à la veille de la rencontre, tout le monde sera concerné, les trois stars, comme le reste de l'équipe afin de ne pas avoir un collectif coupé en deux.

«Tout le monde sait quoi faire sur le terrain. On ne sait pas encore qui va jouer mais si les trois (Messi, Mbappé, Neymar) de devant jouent, ils savent, ils sont expérimentés. Ils savent qu'on joue et qu'on défend ensemble. Nous, il faut défendre haut pour les aider au pressing. On va mettre ça en place de la meilleure des façons. On va leur dire à 100%, il n'y aura pas de problème. Il faut savoir dire les choses sur le terrain et dans le vestiaire aussi », prévient le capitaine parisien.