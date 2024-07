MU : le retour de la légende Ruud van Nistelrooy met tout le monde d’accord

C’est l’une des surprises du mercato du côté de Manchester United. Alors que les Red Devils ont déjà attiré Leny Yoro (Lille) et Joshua Zirkzee (Bologne), Ruud van Nistelrooy a aussi renforcé l’équipe mancunienne. Alors oui, ce n’est pas en tant que joueur puisque l’ancien attaquant de 48 ans a raccroché les crampons il y a désormais douze ans. En revanche, il apporte un soutien de taille dans le staff d’Erik ten Hag.

Longuement adjoint de la sélection des Pays-Bas entre 2014 et 2016 et 2020 et 2021, l’ancien buteur a aussi tout connu avec le PSV Eindhoven. Coach des U18, U19 et U21, il a eu sa chance lors de la saison 2022/2023. Vainqueur de la Coupe et de la Supercoupe des Pays-Bas tout en arrachant une belle deuxième place, il a su révéler quelques joueurs à l’image de Xavi Simons tout en proposant un jeu séduisant. Des qualités qui ont convaincu les Mancuniens de lui faire confiance pour épauler Erik ten Hag.

Le vestiaire l’apprécie

«Je suis ravi que René Hake et Ruud van Nistelrooy aient accepté de rejoindre notre projet, ajoutant une richesse d’expérience, de connaissances et une nouvelle énergie au personnel. C’est le bon moment pour rafraîchir l’équipe d’entraîneurs alors que nous cherchons à bâtir sur les réalisations des deux dernières années et à passer au niveau supérieur» lançait d’ailleurs Erik ten Hag au moment de son arrivée. Un air frais qui semble bien passer.

Revenu depuis seulement deux semaines à Manchester United, Ruud van Nistelrooy est en train de mettre tout le monde d’accord comme l’évoque The Telegraph. «Ruud l’a mentionné. Après avoir quitté United, il a vécu une période où il est allé en Espagne et il a parlé de l’époque où il était sous la direction de Manuel Pellegrini et de véritables entraîneurs défensifs purs et durs. Je pense qu’il a beaucoup appris et qu’il a vu une réelle valeur ajoutée dans tout cela. Il est probablement lui-même assez obsédé par la structure défensive et comme vous le dites, en tant qu’attaquant, je suis sûr que c’était toujours très intéressant en termes de position où il pouvait marquer ses buts. Je pense que le retour de Ruud a été une bonne chose, surtout pour moi», a notamment évoqué Jonny Evans pour souligner l’évolution tactique de Ruud van Nistelrooy.

Tom Heaton, qui a connu RVN quand il était un jeune espoir de Manchester United, est devenu le gardien de référence pour entraîner les attaquants. Le troisième portier des Red Devils est aussi dithyrambique à son sujet : «il a été brillant. Son niveau de détail est superbe. On pourrait penser : « C’est une légende de United qui arrive, est-ce juste un visage connu ? » Mais son niveau de détail est fou, j’ai assisté à quelques réunions et il a été exceptionnel. Je suis sûr qu’il a quelque chose à apporter et je dirais qu’améliorer le secteur offensif, c’est probablement une grande partie de ce pour quoi il est ici.» Loué aussi pour ses qualités humaines et de communication, Ruud van Nistelrooy est en train de mettre tout le monde d’accord à Manchester United.