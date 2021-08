Montpellier a refusé une offre de Séville pour Gaëtan Laborde

Gaëtan Laborde n'est pas du tout certain d'accomplir une 4e saison de suite à Montpellier. Déjà courtisé l'hiver dernier par West Ham, et plus récemment par le Zenith Saint-Pétersbourg, l'attaquant de 27 ans, déjà auteur de deux buts cette saison, est aussi dans le viseur du Séville FC cet été.

La suite après cette publicité

Le club andalou a même formulé une offre d'après le président du MHSC, Laurent Nicollin, qui l'a refusé. «Sa proposition ne correspond pas, pour l'instant, à nos attentes», a-t-il précisé dans les colonnes du Midi Libre ce vendredi. Laborde a encore deux ans de contrat dans l'Hérault.