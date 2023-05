National : Nancy relégué en N2, tout comme le Stade Briochin et Bourg-en-Bresse

Une bien triste nouvelle pour le football français. Comme nous l’écrivions dans notre site ce vendredi, l’AS Nancy-Lorraine courait un grand risque aujourd’hui. Et le couperet est tombé suite à cette dernière journée de National. Alors que les Lorrains avaient un très léger espoir en cas de victoire face à Bourg-en-Bresse, ils n’ont pas su s’imposer face aux Aindinois et ont concédé le nul (3-3). Alors qu’ils avaient repris l’avantage à un quart d’heure du terme, ils ont finalement été repris sur un but de Yaya Soumaré (79e). Même conséquence pour les coéquipiers du joueur prêté par l’OL qui descendent en National 2.

Malgré les beaux efforts du groupe de Karim Mokeddem pour se sauver de la relégation depuis de nombreux mois, ces derniers ont finalement été vains. En effet, les joueurs de Saint-Brieuc ont été battus sur la pelouse du Red Star. Cheick Ndoye a inscrit un doublé qui a sonné le glas de la saison bretonne. Le Stade Briochin évoluera en National 2 la saison prochaine.

