CdM 2022 : Noël Le Graët réagit au tirage des Bleus

La suite après cette publicité

Le tirage au sort tant attendu de la Coupe du monde 2022 a eu lieu ce vendredi, à Doha. Et la France, dans le groupe D, sait désormais qu'elle devra croiser le fer avec le Danemark (pour la 4ème fois de son histoire lors d'un Mondial), la Tunisie ainsi qu'avec le vainqueur du vainqueur du premier barrage, en juin, à savoir le Pérou, l'Australie ou les Émirats arabes unis. Présent au micro de beIN SPORTS, le président de la FFF a jugé ce tirage, donnant au passage quelques explications sur le choix du camp de base des Bleus en fin d'année 2022.

« Le Danemark, c'est costaud, c'est une très bonne équipe. Ce n'est jamais facile. Sur le papier, on a l'impression qu'on peut gagner les matchs. Mais ça se joue sur le terrain et par expérience, il ne faut jamais fanfaronner avant. Le camp de base ? On l'a finalisé cet après-midi. C'est un hôtel à Doha, qu'on va privatiser totalement, relativement petit par rapport aux autres délégations, mais à trois ou quatre minutes des terrains d'entraînement », a ainsi confié le patron du football français. Confiance cachée.