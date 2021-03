Mediapro continue de payer la LFP

Souvenez-vous, en décembre dernier après le fiasco Mediapro, la LFP et le groupe sino-espagnol avaient décidé de mettre fin à leur collaboration. Dans cet accord, la société de Jaume Roures devait rendre les droits de la Ligue 1/Ligue 2, sans procédure judiciaire, uniquement s’il versait à la Ligue la somme de 100 millions d’euros.

Selon les informations de l’Équipe, après avoir payé 64 millions d’euros en décembre dernier, Mediapro vient de payer 10 millions sur les 36 qu’il restait et avec un peu d’avance ! Une nouvelle qui a surpris plus d’un dirigeant du foot français. Le groupe sino-espagnol doit encore verser 26 millions et a jusqu’à septembre pour le faire.