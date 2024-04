Matchs reportés : Antoine Kombouaré peste à son tour contre la décision de la LFP

C’est une 29e journée de Ligue 1 assez particulière qui s’ouvre ce vendredi avec seulement six affiches au programme sur l’ensemble du week-end. La raison ? Pour permettre au Paris Saint-Germain, à Marseille ainsi qu’à Lille de préparer au mieux leurs échéances à venir en Coupe d’Europe, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a acté le report des matchs de ces trois équipes au mercredi 24 avril. Mais à travers cette décision prise à la hâte, la LFP n’a pas tardé à s’attirer les foudres des dirigeants du Havre, à l’image de leur président Jean-Michel Roussier. Vendredi, c’est au tour d’Antoine Kombouaré d’avoir pesté contre cette modification du calendrier à l’heure où son équipe, le FC Nantes, est pleinement engagée dans la lutte pour le maintien.

«Pour les clubs qui jouent le maintien et qui doivent jouer trois matchs en une semaine, c’est compliqué. Je comprends les arguments de chacun. En jouant à ce jeu, comment on fera en fin de saison ? On sait que les matchs des deux dernières journées doivent se jouer en même temps. La Ligue s’est mise en difficulté. Elle doit protéger son championnat, la Coupe d’Europe vient après. Même si je suis supporter du PSG et que j’aimerais voir Paris gagner la Ligue des Champions, l’OM gagner la Ligue Europa… Je défends les clubs français en Coupe d’Europe, mais d’abord la Ligue 1. Vous n’êtes pas obligé d’être d’accord avec moi», a notamment exprimé le Kanak devant la presse en marge du déplacement au Havre, dimanche.