Le coup de gueule du président du Havre après la demande osée de la LFP !

Actuellement quatorzième de Ligue 1 avec deux points d’avance sur le FC Lorient qui est barragiste et cinq longueurs d’avance sur le FC Metz, Le Havre est dans les clous pour le maintien, mais rien n’est fait. Le promu va devoir bataille jusqu’au bout avec un calendrier difficile. Croisant le fer avec Nantes dimanche prochain, mais aussi Metz et Strasbourg qui sont des concurrents pour le maintien, les Normands ont aussi des chocs contre des équipes de haut de tableau contre le Paris Saint-Germain, Nice et l’Olympique de Marseille au programme. Autant dire que le moindre point peut-être crucial dans ces dernières semaines de la saison. Invité de l’émission Bartoli Time sur RMC, le président du HAC, Jean-Michel Roussier est revenu sur ses propos où il a pointé du doigt la composition du PSG qui avait tourné hier contre Clermont (1-1).

Pour le dirigeant du club normand, le problème ne vient pas du club francilien, mais plutôt de la Ligue de Football Professionnel : «c’était la cerise sur le gâteau d’une semaine qui a fait monter la colère. La semaine a commencé quand la Ligue m’a informé que pour le cas où le PSG - ce que je leur souhaite sincèrement - passerait l’étape Barcelone et jouerait une demi-finale, le match contre le Havre (J31) serait peut-être décalé entre la 33e et la 34e journée. Voilà comment ma colère a commencé.» Une approche pas appréciée par Jean-Michel Roussier qu’il trouve injuste et déloyale dans la lutte pour le maintien : «j’ai dit à la Ligue "vous rêvez, vous pensez que dans la situation dans laquelle on est, je vais accepter de faire un déplacement à Nice puis au Parc avant de recevoir l’OM ! Vous êtes fous !" En plus on est entre l’avant-dernière et la dernière journée, le règlement stipule que ces deux journées sont sanctuarisées. Donc je dis non tout de suite, il n’en est pas question. Il y aura tous les recours et croyez-moi que j’épuiserai tous les recours. S’il faut qu’il y ait une équipe de moins de 17 ans comme à l’époque, il y aura une équipe de U17 […] Moi je veux jouer au Parc le 27 avril, pas entre la 33e et la 34e journée.» Reste à savoir si cela fera fléchir la décision de la Ligue de Football Professionnel.