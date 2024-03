EdF : Adrien Rabiot n’a pas aimé l’état d’esprit face aux Allemands

Défaits (0-2) par l’Allemagne, ce samedi soir, les Bleus sont totalement passés à côté de leur rendez-vous pour ce match amical organisé à Lyon. Interrogé au micro de TF1 après la rencontre, Adrien Rabiot n’a d’ailleurs pas manqué d’afficher sa frustration, pointant notamment l’état d’esprit des siens. «Mon sentiment mitigé ? Non, pas mitigé, on est déçu, on aurait dû faire mieux, c’est un amical ok, ça reste une grande équipe mais plus que les erreurs techniques, c’est surtout l’état d’esprit qui n’a pas été bon ce soir et voilà ce que ça a donné».

Et d’ajouter : «c’était compliqué, ils avaient pas mal de joueurs au milieu et des attaquants qui décrochaient, on s’est souvent retrouvé entre deux, au niveau du groupe ce soir, on n’a pas été bon dans l’intensité, techniquement on peut rivaliser avec cette équipe d’Allemagne et d’autres équipes mais l’état d’esprit n’était pas bon. C’est mieux que ça arrive ce soir, c’était un match important mais pas primordial, on aurait pu faire beaucoup mieux, ça nous permet de garder les pieds sur terres mais il faut réagir dès mardi, notamment dans l’état d’esprit, être plus guerrier, plus accrocheur dans les duels et aller de l’avant». Voilà qui est dit !