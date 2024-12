Une porte de sortie inattendue s’ouvre à Keylor Navas

Enfin un point de chute pour Keylor Navas ? Libre depuis son départ du PSG cet été, le gardien costaricain a vu son nom être associé à un tas de clubs ces derniers mois : du San Diego FC (MLS) à Monza, en passant par Grêmio, pour finalement… rester au chômage. Mais à en croire la presse brésilienne, l’attente pourrait toucher à sa fin pour le gardien de 37 ans.

Comme le rapporte TNT Sports Brazil, le club chilien de Colo Colo étudie la faisabilité de le faire venir. Le patron du club, Aníbal Mosa, a même confirmé son intérêt pour l’ancien Madrilène : «dès lundi, on travaillera pour trouver le remplaçant de Brayan Cortés (le gardien devrait quitter le club à la fin de son contrat, le 31 décembre). Si rien ne se passe entre aujourd’hui et demain, on cherchera un nouveau nom, mais nous n’avons encore parlé à personne. Il y a Matías Dituro, Claudio Bravo (qui a pris sa retraite cet été), Keylor Navas (sur la liste d’intérêts). On pense que de nombreux gardiens peuvent occuper le poste au club, et ce n’est donc pas une décision simple.»