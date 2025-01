Un journaliste espagnol dénonce une fracture entre Ancelotti et son vestiaire

Le Real Madrid inquiète ses fans. Si les Merengue sont deuxièmes de Liga et devraient, au moins, disputer les barrages de la Ligue des Champions, le niveau affiché par la Maison Blanche est préoccupant. Battus à presque chaque choc depuis le début de l’exercice (AC Milan, Liverpool, Barcelone par deux fois), les pensionnaires de Bernabéu n’ont pas rassuré en ce début d’année en se faisant écraser par le Barça en finale de Supercoupe d’Espagne. Et d’après Antón Meana, présent dans l’émission El Larguero, Carlo Ancelotti commencerait à perdre son vestiaire.

La suite après cette publicité

Le journaliste espagnol explique qu’il existe une certaine fracture entre l’entraîneur italien et son vestiaire : « Il a un problème dans le vestiaire. Il en a assez que les joueurs ne l’écoutent pas. Il l’a répété toute la saison. Un engagement défensif. Il l’a répété entre octobre et aujourd’hui 12 ou 14 fois. Il le détecte, l’équipe réagit lors de certains matches, mais elle ne le fait pas de manière générale. Et il en a assez que l’équipe ne lui réponde pas. » Antón Meana ne s’est pas contenté de cette déclaration, et a affirmé que Carlo Ancelotti était sûr de sa méthode malgré les difficultés rencontrées : « Ancelotti, peut-être égoïstement mais je pense sincèrement, croit qu’il ne travaille pas mal, que son assistant ne travaille pas mal non plus et que l’équipe est prête à rivaliser. Mais au bout du compte, ils ne font pas ce dont ils parlent dans le vestiaire. »