PSG : la masterclass bluffante du patron Ousmane Dembélé

Hier soir, Ousmane Dembélé (27 ans) s’est rappelé au bon souvenir des fans de Bundesliga. En effet, le Français a évolué entre 2016 et 2017 au Borussia Dortmund. Un club avec lequel il a été phénoménal (10 buts, 50 matches) et qui lui a ouvert les portes du FC Barcelone. Quelques années plus tard, Dembouz a donc retrouvé les pelouses allemandes avec le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Et il a martyrisé les joueurs de Stuttgart. Dans tous les bons coups, l’international tricolore a été tout simplement l’homme du match.

Élu MVP par l’UEFA, l’ancien du Barça, qui a été impliqué sur le premier but, a inscrit un triplé. Servi parfaitement par Bradley Barcola (auteur du premier but, ndlr) au second poteau, il a propulsé le cuir au fond des filets à la 17e pour le 2-0. Il a continué son festival avec une frappe dans la lucarne à la 35e (3-0) avant de trouver le chemin des filets après avoir bien combiné avec Désiré Doué (54e, 4-0). Bref, la soirée a été pratiquement parfaite pour Dembélé et le PSG, qui se sont imposés 4 à 1 à la suite d’un CSC de Pacho. Après le coup de sifflet final, Luis Enrique, qui n’aime pas s’extasier pour un joueur, a fait des compliments au natif de Vernon.

Luis Enrique s’incline

« J’aime parler des individualités et Ousmane traverse une phase merveilleuse. C’est un joueur différent, un joueur en qui nous avons toujours eu confiance, qui est exceptionnel en ce moment, sur chaque but. Et c’est toujours une excellente nouvelle. Je pense que c’est la raison d’être d’une équipe : profiter des qualités de ses joueurs et de ces moments-là. Bradley (Barcola) a fait un match exceptionnel, Ousmane est en feu en ce moment, sur chaque but. Je crois qu’il est en train de battre ses propres records de buts. C’est fantastique. C’est ça une équipe.»

C’est ce que Lucho attendait, lui qui a toujours voulu s’appuyer sur un collectif plutôt qu’une individualité comme l’an dernier avec Kylian Mbappé. Et il sait qu’il peut compter sur Ousmane Dembélé, qui se montre enfin plus décisif après avoir souvent vendangé par le passé. Actuellement, il a marqué 16 buts et délivré 6 assists en 22 apparitions toutes compétitions confondues. En forme, il est d’ailleurs encensé par la presse ce jeudi matin. "Dembélé en feu", titre Le Figaro. De son côté, L’Equipe parle d’un «Ousmane Dembélé record» et d’un «Ousmane Dembélé flambant neuf».

La presse est conquise par le nouveau Dembouz

Le quotidien sportif lui a d’ailleurs donné la note de 9 avant d’ajouter : «aligné en faux 9, il a beaucoup bougé et s’est régalé des espaces laissés. Il a surtout été extrêmement efficace en étant impliqué sur les 4 buts… Il tire le corner du 1er but (6e) et signe un triplé où il est bien placé et fait le bon geste à chaque fois (17e, 35e, 54e).» Le Parisien s’est également enflammé pour Dembouz. Il a aussi obtenu un 9, lui qui est qualifié de «serial buteur». À l’étranger, sa prestation a aussi fait parler. En Espagne, AS a écrit à son sujet : «l’ancien joueur de Barcelone, avec un triplé, mène le PSG à la victoire à Stuttgart.»

En Catalogne, Mundo Deportivo a parlé d’un «grand match» du Français. Ce dernier a été invité à commenter son match XXL après le coup de sifflet final. « Je suis beaucoup plus proche du but en jouant n° 9. Dès que j’élimine un joueur, je suis devant le but, j’ai cette lucidité pour marquer. Je suis aussi très bien servi par mes partenaires. J’espère que ça va continuer.» Luis Enrique et le PSG également. D’autant qu’ils compteront sur lui face à Brest ou Monaco lors des barrages, puis éventuellement ensuite face à Liverpool ou au Barça en cas de qualification en 1/8e de finale.