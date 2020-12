Vidéo : des nouvelles d'Alexandre Song, buteur contre son camp avec un club de Djibouti

Vous souvenez-vous d'Alexandre Song ? Le milieu de terrain camerounais, passé notamment par Arsenal et le FC Barcelone, vit une fin de carrière compliquée à 33 ans. Laissé libre par le Barça en juillet 2016, il a connu le championnat russe du côté du Rubin Kazan puis la Suisse en signant au FC Sion. Tout ceci entrecoupé de quelques périodes de chômage. Mais depuis le 7 novembre dernier, Song a retrouvé un club et s'est engagé avec la formation de Djibouti, en Afrique, du AS Arta Solar 7. Ce club disputait ces dernières semaines la Coupe de la CAF, l'équivalent de la C3 africaine.

Et lors du tour préliminaire, cette équipe s'est malheureusement faite remarquée en encaissant un cinglant 1-9 lors de son duel retour contre la formation égyptienne de Al Mokawloon Al Arab. A l'aller, le score n'avait été que de 0-1. Mais cette fois-ci c'est Alexandre Song, lui-même, qui s'était fait remarqué. Le milieu de terrain avait inscrit le seul but de la rencontre en marquant de la tête contre son camp. Selon plusieurs journalistes, ils seraient aussi coupable sur 3 des 9 buts encaissés par son équipe lors du match retour. Difficile fin de carrière pour le Lion Indomptable.