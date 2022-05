Bordeaux : Josuha Guilavogui pourrait rester la saison prochaine

Ce samedi devrait être le jour de relégation officielle en Ligue 2 pour les Girondins de Bordeaux. Dernier de Ligue 1, le club au scapulaire devra attendre un miracle pour espérer arracher le maintien. Mais en attendant, la direction réfléchit déjà à la saison prochaine et a l'effectif qui tentera de faire remonter le club en Ligue 2. En plus de la question de l'entraîneur, Bordeaux doit aussi régler le cas de certains joueurs prêtés avec option d'achat automatique en cas de maintien. C'est notamment le cas du capitaine arrivé cet hiver Josuha Guilavogui. En conférence de presse, l'ancien de Wolfsbourg a été interrogé sur son avenir. Et alors que beaucoup pensaient qu'il allait forcément quitter le club, le milieu de 31 ans a entretenu le flou.

La suite après cette publicité

«Oui, l’option d’achat dépendait du maintien ou non du club. Honnêtement, je vais vous répondre très franchement. Comme je l’ai toujours dit, moi, je ne me suis jamais projeté sur le fait qu’on n’allait pas réussir cette mission de maintien. Maintenant, vous savez, des fois, quand vous avez un sentiment de honte, il faut vite le corriger et trouver le bon challenge. Peut-être que ça pourrait être le bon challenge pour effacer cette descente de mon CV. Je ne sais pas. Il y a énormément de choses à restructurer. Après, j’ai aussi bon espoir. En 1991, Bordeaux était descendu administrativement, et était ensuite remonté directement en première division, avec de jeunes joueurs qui ont fait ensuite une excellente carrière. (...) Mais contribuer à la remontée des Girondins en Ligue 1 pourrait gommer ce sentiment de honte et d’échec sportif.»

Pour cette dernière journée de Ligue 1, profitez de l’offre exclusive Foot Mercato et Parions Sport en ligne : bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offerts et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte Parions Sport en ligne dès maintenant pour en bénéficier.