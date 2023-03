Celtic : l’incroyable chambrage de Steven Gerrard

Malgré sa retraite sportive en 2016, Steven Gerrard n’a pas perdu sa rage de vaincre. Preuve en est lors de ce match de charité organisé entre les légendes de Liverpool et celle du Celtic Glasgow. Les Reds se sont imposés 2-0 contre les Écossais. Et l’ex-milieu de terrain des Scousers a participé au succès des siens en inscrivant un but.

Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de le fêter comme il se doit. Ancien entraîneur des Glasgow Rangers, Gerrard est allé célébrer devant les supporters du Celtic, éternel rival des Gers. De quoi chambrer gentiment ses adversaires. Les fonds récoltés lors du match serviront à soutenir plusieurs associations caritatives partenaires de la Fondation LFC.

