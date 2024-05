Al-Hilal : le terrible cauchemar de Neymar continue

L’aventure saoudienne de Neymar a débuté il y a quasiment un an maintenant. Et pour le moment, elle est toujours inexistante. L’été dernier, après six saisons passées à Paris, l’international brésilien s’envolait du côté d’Al-Hilal et de la Saudi Pro League. L’occasion pour lui de terminer sa carrière avec un contrat XXL et dans un Championnat avec de nombreuses stars aussi. Pour le PSG, l’opportunité de se débarrasser d’un joueur souvent blessé, avec une hygiène de vie souvent pointée du doigt, et âgé de 31 ans était rêvée. Surtout pour une somme énorme de plus de 90 millions. L’opportunité parfaite donc. Mais pour Al-Hilal, qui a les moyens, il fallait aussi un apport sur le terrain.

Et pour le moment, c’est très loin d’être le cas. En effet, depuis son arrivée le 15 août 2023, l’ancien attaquant du FC Barcelone a vécu une saison blanche, ou presque. Il n’a disputé que 5 petits matches cette saison (1 but). La faute à une très grave blessure survenue avec le Brésil. Moins de 3 semaines après son arrivée en Arabie saoudite, Neymar était victime d’une rupture du ligament croisé antérieur ainsi que du ménisque au genou gauche lors d’une rencontre face à la Bolivie. Une blessure qui l’a contraint à être forfait toute la saison et à déjà dire adieu à la Copa América qui se tiendra cet été.

Neymar toujours pas prêt

Depuis, il n’a pu qu’assister, impuissant, au sacre de son club en Saudi Pro League (sans aucune défaite) et en Supercoupe d’Arabie saoudite. Mais quand reverra-t-on la star brésilienne sur les terrains ? Et bien sa rééducation ne semble pas se passer comme prévu. D’abord pressenti pour revenir avant même la fin de saison, le joueur de 32 ans avait déjà pris du retard et on annonçait un retour pour la pré-saison d’Al-Hilal, et donc le début de saison. Mais ce ne sera même pas le cas. En effet, en conférence de presse, Jorge Jesus, l’entraîneur portugais du club champion d’Arabie saoudite a révélé que son joueur manquera encore le début de saison. « Tout ce que je sais pour l’instant, c’est que le temps nécessaire à Neymar pour récupérer, et en général pour ce type de blessure, est de 10 à 11 mois. Si on fait le calcul, il ne sera pas prêt pour faire la préparation d’avant-saison. Il ne sera pas compétitif dans ces conditions», a-t-il expliqué.

Une attente qui se prolonge donc aussi bien pour le joueur que pour les supporters d’Al-Hilal, qui n’ont pas vraiment eu l’occasion de voir à l’œuvre la magie du Brésilien. Et cette attente doit aussi être interminable pour les dirigeants saoudiens qui payent 100 millions par an Neymar. Et la première année du Brésilien est très loin d’être rentable. Il va donc vite devoir revenir sur pied alors qu’à 32 ans, beaucoup s’interrogent sur sa capacité à retrouver une forme physique convenable pour le haut niveau. Surtout que ses récentes photos publiées sur les réseaux sociaux ne montrent pas spécialement un joueur en grande forme. Le cauchemar de Neymar en Arabie saoudite se poursuit donc…