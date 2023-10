PSG : le troll du Stade Rennais à l’encontre d’Achraf Hakimi

La suite après cette publicité

Avant une trêve réservée aux rencontres internationales, le Paris Saint-Germain s’est relancé (3-1) sur la pelouse du Stade Rennais. Une soirée où Achraf Hakimi, de retour au premier plan, s’est illustré en inscrivant son quatrième but toutes compétitions confondues de la saison. Une réalisation qui a, cependant, fait polémique suite à une potentielle main au début de l’action. Après la rencontre, le latéral marocain s’est pourtant défendu d’avoir touché le ballon de la main. «Quelle main ? Je ne sais pas de quelle action tu me parles. Je pense que tu n’as pas bien regardé le but, c’était avec la tête», avait notamment indiqué l’intéressé au micro de Prime Vidéo.

Une sortie médiatique qui n’a pas manqué de faire réagir le club breton… Sur son compte TikTok ce lundi, Rennes s’est, en effet, gentiment amusé des propos tenus par le joueur parisien. Après avoir insisté en gros plan sur la main décollée d’Achraf Hakimi, avec une musique en fond qui prête à la dérision, le Stade Rennais a accompagné sa réalisation de la réaction du piston de 24 ans : «Quelle main?». Pour rappel, dans son règlement, amendé en mars 2021, l’IFAB indique que les mains offensives involontaires ne sont plus considérées comme une «infraction». Pour autant, le but doit être refusé s’il est «marqué directement de la main» ou «immédiatement» après le contact entre le ballon et la main.