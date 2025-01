Rennes : les mots forts de Jorge Sampaoli sur Seko Fofana

Parmi les gros coups de ce mercato d’hiver en Ligue 1, Seko Fofana figure déjà en très bonne place. Un an et demi après son départ pour l’Arabie saoudite, l’international ivoirien a effectué son retour en France, cette fois du côté de Rennes. Une nouvelle accueillie avec chaleur par Jorge Sampaoli, très élogieux au sujet de son nouveau joueur ce jeudi en conférence de presse.

«On espère qu’il pourra jouer quelques minutes (ce vendredi face à Nice, 21h00) mais la vérité c’est qu’on ne connaît pas encore son état de forme, et lui ne connaît pas notre style de jeu. Si le cas de figure où nous avons besoin de lui, de son expérience et ses qualités, se présente, on l’utilisera, a révélé l’Argentin en conférence de presse ce jeudi. Ce que j’attends d’un joueur comme Seko ? L’énergie, l’agressivité, la projection vers l’avant, l’esprit de compétition. C’est un joueur qui va beaucoup nous aider sur des aspects du jeu où l’équipe était défaillante parfois. C’est un joueur qui réunit ce dont l’équipe a besoin. Individuellement, c’est un joueur qui correspond à l’idée du club de renouveler cet effectif de qualité. Il pourrait jouer ailleurs, et dans une équipe évoluant dans le haut du classement en championnat.»