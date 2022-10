Lucas Ocampos en grande difficulté à l'Ajax Amsterdam !

La suite après cette publicité

Après sept années en Ligue 1 du côté de l'AS Monaco et de l'Olympique de Marseille (avec un prêt au Genoa entre temps), Lucas Ocampos (28 ans) avait fait un choix judicieux en rejoignant le Séville FC. Vite important dans l'équipe andalouse, le natif de Quilmes a remporté la Ligue Europa 2020 et compte un bilan flatteur avec la formation espagnole (34 buts et 15 offrandes en 135 matches). Pour autant, après un cycle de trois ans, l'idée du départ est arrivée cet été. À la recherche d'un ailier suite au départ d'Antony pour 100 millions d'euros à Manchester United, l'Ajax Amsterdam a ciblé le joueur argentin. Un transfert qui a vite été rocambolesque.

Arrivé dans la capitale néerlandaise, il a vu son transfert être bloqué par les Godenzonen qui ne voulaient pas payer 20 millions d'euros pour lui et il a repris un avion vers Séville. Finalement, l'Ajax Amsterdam a fait plier le club andalou qui a accepté un prêt avec option d'achat non obligatoire pour Lucas Ocampos. Portant enfin le maillot des Lanciers, Lucas Ocampos n'a pas connu les meilleures conditions d'arrivées. Cela se ressent particulièrement sur ce début de saison. Lancé contre Cambuur lors d'une victoire 4-0, il n'a disputé que six matches avec l'Ajax Amsterdam depuis son arrivée sur onze possibles (1 titularisation) pour un bilan de 114 minutes de jeu. C'est moins que lors de ses trois apparitions avec Séville sur le début de saison (133 minutes). Des statistiques inquiétantes qui n'ont pas à l'air de s'arranger.

Vers un retour à Séville ?

Avant de jouer l'AZ Alkmaar le 16 septembre dernier, son coach Alfred Schreuder expliquait la situation peu évidente de l'Argentin : «nous avons apporté quelques changements à l'entraînement vendredi. Je vois un poste pour lui, où il pourrait nous aider. Je ne vais pas dire de quelle position il s'agit, bien sûr, mais nous essayons toujours de penser de manière créative. Quel rôle convient à quelqu'un et à ses qualités ? Avons-nous beaucoup de possession ? C'est comme ça que j'essaie de penser.» Bloqué par un secteur offensif en forme puisque Brian Brobbey (8 buts et 3 offrandes en 16 matches), Dusan Tadić (2 buts et 7 offrandes en 15 matches), Steven Bergwijn (10 buts et 2 offrandes en 16 matches), Mohammed Kudus (9 buts et 1 offrande en 16 matches) et Steven Berghuis (6 buts et 5 offrandes en 16 matches) tournent bien, Lucas Ocampos n'a que quelques miettes à grappiller.

D'ailleurs, il n'a pas joué en championnat depuis le 1er octobre dernier, date de sa seule titularisation, tout en restant sur le banc lors de trois rencontres d'Eredivisie. Une situation qui s'envenime et qui laisse même entrevoir un retour à Séville cet hiver. Selon le média espagnol Canal Sur Radio, le club andalou ne serait pas contre le fait de mettre fin au prêt de l'Argentin en cas d'accord avec l'Ajax Amsterdam pour renforcer son secteur offensif. Fan de son profil, le nouveau coach Jorge Sampaoli aimerait en profiter et un retour cet hiver de Lucas Ocampos à Séville cet hiver ne serait pas à écarter. D'ailleurs De Telegraaf a révélé que les scouts des Godenzonen sont en action pour trouver un nouvel ailier droit ...

En attendant, Lucas Ocampos va devoir cravacher pour espérer obtenir un peu de temps de jeu. Certes présélectionné par l'Argentine en vue de la Coupe du monde, il est en ballottage défavorable étant donné sa situation en club. En attendant, Lucas Ocampos reste bien intégré dans la vie du groupe et à défaut de se distinguer balle au pied, il l'a fait raquette à la main. «Cette semaine, nous sommes allés jouer au padel. Je pense qu'il était important de faire autre chose que de s'entraîner. J'ai joué aussi, mais je n'ai pas gagné. Ocampos était le meilleur joueur» avait déclaré le coach Alfred Schreuder dans une petite pause afin de ressouder son groupe. Une petite victoire bien secondaire pour Lucas Ocampos dont la situation est de plus en plus compliquée aux Pays-Bas ...