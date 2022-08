Séville : Lucas Ocampos en direction de l'Ajax

L'avenir de Lucas Ocampos s'éclaircit. Selon plusieurs médias espagnols, l'ailier de 28 ans qui évolue au Séville FC est en passe de rejoindre l'Ajax Amsterdam, qui vient de vendre Antony à MU. En effet, d'après Mundo Deportivo, le joueur ne s'entraîne plus avec l'équipe andalouse. Par ailleurs, Radio Marca Sevilla repris par Relevo annonce que le prix fixé par les dirigeants sévillans pour l'attaquant international argentin (10 sélections/2 buts) serait de 20 millions d'euros.

La suite après cette publicité

Le joueur formé à River Plate en Argentine avait rejoint le Rocher en 2012, il a été prêté à l'OM lors de la saison 2014/2015 et a rejoint définitivement la cité phocéenne lors du mercato estival de 2015 pour 7,5 millions d'euros. À l'OM, le natif de Quilmes a réalisé une première saison (2015/2016) avant d'être prêté au Genoa et à l'AC Milan (2016/2017). Il aura joué à Marseille durant deux saisons consécutives (2017/2018 et 2018/2019) avant de rejoindre Séville pour 15 millions d'euros. L'attaquant aura joué 135 matchs pour 34 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues en Andalousie et aura gagné une Ligue Europa (2019/2020).