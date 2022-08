Manchester United fait sauter la banque pour s'offrir Antony !

La suite après cette publicité

Manchester United est en chantier. Et pour diriger les opérations, les Red Devils ont confié la casquette de chef à Erik ten Hag. Après plusieurs années de bons et loyaux services à l'Ajax Amsterdam, le technicien néerlandais a dit oui pour relever cet immense challenge. Mais pour l'aider dans cette mission, il avait annoncé avoir besoin de renfort. Rapidement, les dirigeants mancuniens ont accédé à ses demandes en mettant 15 M€ pour recruter Tyrell Malacia (Feyenoord) au nez et à la barbe de l'OL.

Ten Hag a voulu emmener dans ses valises les meilleurs éléments d'Eredivisie. C'est ainsi que Lisandro Martinez, qu'il a dirigé à l'Ajax, l'a aussi suivi dans cette nouvelle aventure. Pour lui, MU a signé un joli chèque de 57,4 M€. Mais les Mancuniens savaient qu'ils devraient mettre encore plus sur la table pour Antony, priorité des Anglais pour renforcer l'attaque. C'est ainsi qu'ils ont offert 80 M€ pour le Brésilien de 22 ans. Mais les Lanciers ont refusé, comme pour toutes les propositions suivantes qui étaient supérieures. De quoi agacer le joueur, qui a vidé son sac lors d'une interview avec le journaliste Fabrizio Romano.

MU a cassé sa tirelire

««Depuis février, mes agents sont allés à Amsterdam pour informer l’Ajax de mon désir de quitter le club pour relever un nouveau challenge et que certains clubs intéressés arriveraient avec certainement de belles offres avec eux. En juin, j’ai interrompu mes vacances et je suis personnellement venu pour informer les dirigeants de l’Ajax, dont le nouvel entraîneur, à propos de mon souhait de partir et qu’ils devraient considérer cette possibilité parce que c’était un projet sur deux saisons. Je ne demande pas à l’Ajax de me libérer, je demande à l’Ajax de me vendre avec le montant le plus élevé pour un joueur d’Eredivisie».

Finalement, Antony a eu gain de cause puisque l'Ajax a accepté de le vendre pour environ 100 M€. Manchester United vient d'officialiser la nouvelle. «Manchester United a conclu un accord avec l'Ajax pour le transfert d'Antony, sous réserve de la visite médicale, de la finalisation du contrat du joueur et d'une autorisation internationale». De son côté, le club hollandais a confirmé les modalités financières. «L'Ajax a accepté une indemnité de transfert de 95 millions d'euros. En incluant les bonus, le montant pourrait monter jusqu'à 100 millions d'euros». Avec cette recrue offensive, Ten Hag va pouvoir continuer sa mission à MU. De son côté, Antony va découvrir la Premier League, lui qui aura la pression vu le prix annoncé.