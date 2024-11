Medhi Benatia va prolonger à l’OM

Medhi Benatia devrait étendre son bail du côté de l’Olympique de Marseille. Le Marocain, qui forme un duo de choc avec Pablo Longoria sur le marché des transferts, voit son contrat de prestataire en tant que conseiller sportif prendre fin le 5 décembre. Cependant, au sein du club, l’ancien défenseur de la Juventus fait l’unanimité, il devrait être renouvelé et pourrait même être promu en tant que directeur sportif par le président de l’OM.

Véritable homme de confiance et bras droit de Pablo Longoria, sur les questions de mercato et de gestion du groupe professionnel, celui qui est passé par le club au tout début de sa carrière a marqué des points à Marseille. Adopté par les supporters, Medhi Benatia est quelque peu bridé par son poste de conseiller sportif comme l’explique L’Équipe et pourrait donc s’imposer en tant que véritable directeur sportif sur le long terme à Marseille, où il pourrait même s’installer avec sa famille, qui vit pour le moment à Dubaï.