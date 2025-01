PSG : Donnarumma révèle ce qui a fait la différence face à City

Auteur d’une solide prestation ce mercredi soir face à Manchester City (4-2), Donnarumma est apparu tout sourire en zone mixte pour évoquer la belle soirée parisienne. Le gardien italien, qui a connu des soirées de C1 compliquées au PSG, veut savourer cette victoire et estime surtout que son équipe a les moyens d’aller chercher plus haut encore.

La suite après cette publicité

«Oui j’espère que ça va continuer comme ça. Et pour que ça continue comme ça, il faut travailler pour vivre ce type de soirée, pour aller dans la compétition. On est une équipe forte mentalement et ce soir la mentalité a été fondamentale. Sans ça, on aurait perdu. Notre style de jeu, la confiance, notre mental, tout ça nous aide à gagner ce type de match», a-t-il ainsi expliqué.