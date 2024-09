Cécifoot : la France s’offre l’or face à l’Argentine aux tirs au but

Ce samedi, l’équipe de France de Cécifoot disputait la finale des Jeux Paralympiques de Paris. Pour l’occasion, les Bleus retrouvaient un adversaire bien connu des amateurs de ballon rond : l’Argentine qui avait également réussi à se hisser en finale. Dans cette compétition, la France avait réussi à sortir de son groupe composé de la Turquie, du Brésil et de la Chine avant de dominer la Colombie en demi-finale.

De son côté, l’Argentine avait notamment éliminé le Brésil dans le derby en demi-finale. On s’attendait donc à une rencontre équilibrée et cela a été le cas puisque les deux équipes ont terminé la rencontre à égalité (1-1) et ont dû être départagées aux tirs au but. Et contrairement à l’équipe de France au Mondial Qatar 2022, la France s’est imposée dans cette séance pour s’offrir l’or. C’est la première fois de l’histoire de la discipline qu’une équipe autre que le Brésil prend l’or.