OL, Géorgie : le "Roi Georges" Mikautadze est en feu !

«Les buts, c’est comme le ketchup. Je ne sais pas si c’est Cristiano Ronaldo qui disait ça… En tout cas, quand ça vient, ça vient tout d’un coup». Voici ce que déclarait Jorge Maciel, l’adjoint de Paulo Fonseca, au sujet de Georges Mikautadze. Il faut dire que l’international géorgien (37 sélections, 20 buts) vit certainement sa meilleure période depuis son arrivée à Lyon. Dans un premier exercice au rythme des montagnes russes, le droitier d’1m76 surfe, aujourd’hui, sur une affolante réussite face au but.

La suite après cette publicité

Mikautadze est on fire !

Auteur de deux buts et deux passes décisives face au FCSB lors des huitièmes de finale retour de la Ligue Europa le 13 mars dernier, le "Roi Georges" enchaînait trois jours plus tard face au HAC à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1 en s’offrant une nouvelle réalisation et deux offrandes. De quoi porter son total à 13 buts et 8 assists en 37 matches toutes compétitions confondues et replacer l’OL au 5e rang du championnat de France.

La suite après cette publicité

Sur son petit nuage, Mikautadze abordait donc cette trêve internationale avec le plein de confiance. Appelé par Willy Sagnol pour la double confrontation face à l’Arménie dans le cadre des barrages de Ligue des Nations, l’ancien joueur de l’Ajax et de Metz en a d’ailleurs profité pour soigner ses statistiques. Résultat ? Un doublé au match aller, un autre au retour, ce dimanche, dont un lob génial juste avant la pause.

Le facteur X de la fin de saison lyonnaise ?

Après un joli plat du pied sur le but du 2-0, le Lyonnais s’illustrait à nouveau en s’offrant un superbe lob pour porter l’addition à 5, avant même la mi-temps. Si la Géorgie s’est finalement largement imposée (6-1, 3-0 à l’aller), Mikautadze a lui profité de cette pause internationale pour confirmer son impressionnant rendement. La donne est simple : sur ses quatre derniers matches, le Géorgien totalise 7 buts et 5 passes décisives. Une excellente nouvelle pour l’OL, qui pourra donc compter sur son attaquant en très grande forme pour cette fin de saison.

La suite après cette publicité

«C’est bien pour Georges, il enchaîne. Il nous manquait quelque chose et on sentait que c’était lui qui pourrait nous l’apporter», avait d’ailleurs reconnu Jorge Maciel à l’heure où Alexandre Lacazette vit lui une saison plus contrastée. Après avoir suscité une folle excitation lors de son arrivée entre Rhône et Saône, Georges Mikautadze espère désormais poursuivre sur sa lancée et porter l’OL vers les sommets. Pour rappel, les Rhodaniens se déplaceront à Strasbourg, vendredi prochain, en ouverture de la 27e journée de Ligue 1.