Man Utd : Bruno Fernandes admet la supériorité de Liverpool

Manchester United s’est incliné pour la seconde fois en trois matchs de Premier League, cette fois-ci dans le derby d’Angleterre contre Liverpool (0-3). Les Red Devils ont été totalement dominés et leur milieu de terrain Casemiro et Kobbie Mainoo ont été fautifs sur les trois buts concédés. Après la rencontre, Bruno Fernandes a tenu à ne pas les tenir responsables de la défaite mancunienne. Le capitaine des Red Devils a également avoué la supériorité de son adverse de l’après-midi.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Liverpool 9 3 7 3 0 0 7 0 14 Man United 3 3 -3 1 0 2 2 5

« Ils ont fait preuve d’une grande précision. Les buts sont toujours auto-infligés. Il faut commettre une erreur pour leur donner le but. Nous n’avons pas besoin de pointer du doigt tout le monde, cela ne nous aidera pas maintenant. Lorsque vous encaissez un but, vous ne pouvez pas vous contenter de pointer du doigt une seule erreur. Quel est l’intérêt de dire que Casemiro a perdu le ballon ou que Kobbie [Mainoo] a perdu le ballon ? Ils ont perdu le ballon parce qu’ils voulaient être courageux. Cela fait partie du football. Il ne faut pas en faire une affaire individuelle. Casemiro a plus d’expérience que moi. Je n’ai pas besoin de lui dire quoi que ce soit, il sait ce qu’est le football. Il a joué pour les deux meilleurs clubs du monde. Kobbie est un excellent garçon. Je veux qu’il fasse plus d’efforts parce que cela fait partie de son jeu. Ce sont des joueurs importants pour nous et ils continueront à l’être. Nous n’avons pas besoin de regarder le passé. Nous n’avons pas à regarder le passé, nous devons simplement faire en sorte qu’il soit différent. Nous avons perdu le match, félicitations à Liverpool, ils ont été plus précis. Je ne regarde pas les statistiques, mais le match était serré », a-t-il témoigné à [Sky Sports](https://www.skysports.com/football/live-blog/12309/13204768/manchester-united-vs-liverpool-preview-premier-league-team-news-match-commentary-analysis-report-highlights-live-on-sky-sports?postid=8216901#liveblog-body).