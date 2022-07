Dean Henderson à la relance à Nottingham Forest

Le promu en Premier League aux deux Ligues des Champions remportées Nottingham Forest se renforce au poste de gardien. Le club anglais vient de s'offrir le prêt de Dean Henderson qui était la doublure de David De Gea à Manchester United.

Seulement utilisé trois fois avec l'équipe première la saison dernière, le portier de 25 ans va pouvoir se relancer et retrouver un rôle de numéro un. Un choix intéressant pour l'international anglais (1 cape) alors que la Coupe du monde se tient dans 4 mois.

We are delighted to announce the loan signing of Manchester United and England goalkeeper Dean Henderson. ✍️



🌳🔴 #NFFC | #PL