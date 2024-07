États-Unis : Gregg Berhalter viré de son poste de sélectionneur

C’était la tendance, c’est désormais officiel : Gregg Berhalter n’est plus le sélectionneur des États-Unis. Les jours de l’ancien défenseur de 50 ans à la tête de la sélection américaine étaient comptés, après l’élimination des Américains en phase de groupe de la Copa America, organisée sur son sol. « La Fédération de Soccer a annoncé à Gregg Berhalter qu’il était relevé de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe masculine des États-Unis, avec effet immédiat, a annoncé la fédération américaine, ce mercredi, via un communiqué. Nous tenons à remercier Gregg pour son travail acharné et son dévouement pour cette équipe. »

La suite après cette publicité

À deux ans de la prochaine Coupe du monde, les États-Unis, pays hôte de l’édition 2026 avec le Canada et le Mexique, vont devoir trouver un coach capable d’amener cette sélection le plus loin possible. Plusieurs noms, dont celui de Jürgen Klopp, ont filtré ces dernières semaines pour porter cette belle génération de talents.