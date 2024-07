Etats-Unis : le projet fou pour reconstruire la sélection avant la Coupe du Monde !

Rien ne va plus aux Etats-Unis après une nouvelle douloureuse désillusion. La déception lors de la dernière Gold Cup (élimination en demi-finale contre le Panama) en 2023 avait fait déjà laisser place au doute, avant que la Copa América ne vienne mettre de l’huile sur le feu. La Fédération américaine de football procède actuellement à un « examen complet » des performances de l’équipe nationale masculine des États-Unis suite à l’élimination de la Copa América, après que les Yanks n’ont pas réussi à se qualifier pour la phase finale. Une défaite (1-0) contre l’Uruguay lundi a définitivement scellé le sort de l’équipe nationale masculine des États-Unis dans cette compétition pourtant organisée à la maison. L’ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, pourrait être tenté par le rôle de membre de l’équipe nationale masculine des États-Unis si US Soccer se sépare de l’entraîneur-chef actuel Gregg Berhalter.

L’alarme retentit plus que jamais. Pourtant pays hôte de cette Copa América très spéciale avec les nations de la CONCACAF se mêlant à celles de la CONMBEOL, les Etats-Unis ont continué à s’enfoncer dans une crise totale. En effet, malgré un début validé contre la Bolivie (2-0), les Américains ont chuté face au Panama (2-1) lors de la deuxième journée du groupe C. La Marea Roja a su réagir à l’ouverture de Folarin Balogun dans le sillage de César Blackman, avant que José Fajardo n’offre la victoire aux siens. Avec cette défaite, la sélection américaine entrainée par Gregg Berhalter n’avait pas le choix que de battre l’Uruguay lors de la dernière journée, mais la Celeste a contrôlé la rencontre pour verrouiller un succès facile (1-0). Beaucoup d’observateurs pensent désormais que Gregg Berhalter ne sera pas conservé et un successeur de renom devra prendre sa relève et guider une génération pourtant annoncée comme dorée avec Christian Pulisic, Timothy Weah, Weston McKennie, Giovanni Reyna, Ricardo Pepi, Folarin Balogun, Chris Richards ou encore Malik Tillman.

Le rêve absolu se nomme Jürgen Klopp

Certains supporters ont réclamé le licenciement de Berhalter, seulement 12 mois après que l’entraîneur a été réembauché par l’US Soccer et chargé de diriger l’équipe pendant le cycle de la Coupe du monde 2026. Ces supporters de l’USMNT exigent que Berhalter soit remplacé par un entraîneur d’élite qui ne gaspillera pas une équipe talentueuse, Pep Guardiola et Jürgen Klopp étant mentionnés comme des candidats ambitieux : « Notre performance dans le tournoi n’a pas été à la hauteur de nos attentes. Nous devons faire mieux. Nous allons procéder à un examen complet de notre performance en Copa America et déterminer la meilleure façon d’améliorer l’équipe et les résultats en vue de la Coupe du monde 2026 », a déclaré Matt Crocker, le directeur technique de la Fédération de soccer. Il est clair qu’après le terrible échec de cette Copa América, l’heure est arrivée de réaliser de grands changements pour éviter une humiliation encore plus traumatisante en 2026, lorsque le pays de l’Oncle Sam organisera la prochaine Coupe du Monde. Pour panser les plaies, une rumeur a fait l’effet d’une bombe sur la planète foot. En effet, selon les informations de The Athletic, le profil de Jürgen Klopp a bel et bien tapé dans l’œil de la direction et la sélection américaine pourrait être amenée à faire le forcing pour convaincre l’entraîneur allemand de prendre les rênes du projet : « Le seul poste national qu’il accepterait serait l’Allemagne. Ou peut-être les États-Unis », avait écrit le journaliste dans son article.

Mais qu’en pense le principal intéressé ? Depuis son départ en légende de Liverpool, Jürgen Klopp se fait assez discret, mais quelques sorties médiatiques ont fait l’effet d’une bombe au pays de l’Oncle Sam. L’aveu de l’Allemand de 57 ans dans un podcast en mai avait déjà laissé penser qu’il préférerait désormais entraîner une équipe nationale plutôt qu’un club de football. Il avait affirmé dans l’émission Willipedia : « Il est hors de question que j’arrête complètement de travailler. Mais je ne me vois pas continuer au même rythme qu’avant pour le moment ». Alors que la rumeur s’est amplifiée ces derniers jours, l’ancien entraîneur de Liverpool et du Borussia Dortmund n’a pas hésité à s’amuser avec les supporters américains. En effet, Jürgen Klopp a écrit une lettre aux États-Unis et à ses fans pour célébrer la fête nationale américaine du 4 juillet, qu’il a publiée sur son compte Instagram : « C’est le jour idéal pour repenser à tous mes voyages avec Liverpool aux États-Unis. Nous avons passé de très bons moments et les fans américains sont incroyables ! Joyeux 4 juillet ». En tout cas, il faudra surveiller de près les prochaines semaines aux Etats-Unis, car la Fédération se refuse d’organiser la Coupe du Monde 2026 avec une sélection aussi malade…