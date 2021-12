CAN, Mali : onze joueurs évoluant en France dans la liste

La Fédération malienne a dévoilé vendredi la liste des 28 joueurs convoqués par le sélectionneur Mohamed Magassouba pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février. Pour rappel, les Aigles sont dans le groupe F avec la Tunisie, vainqueur de la compétition en 2004, la Gambie et la Mauritanie.

La suite après cette publicité

On retrouve dans cette liste pas moins d'onze joueurs évoluant en France, entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Le capitaine du Stade Rennais Haamri Traoré est bien présent dans le groupe, tout comme les deux Rémois Moussa Doumbia et El Bilal Touré ou encore le défenseur dijonnais Senou Coulibaly. Le Mali pourra également compter sur des joueurs d'expérience en compétition européenne, comme les milieux de terrain du RB Salzbourg Mohamed Camara et du RB Leipzig Amadou Haïdara. Pour rappel, les Aigles débuteront contre les Tunisiens le 12 janvier prochain.