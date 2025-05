FC Bâle : le retour sensationnel de Xherdan Shaqiri en Suisse

Et revoilà Xherdan Shaqiri. Figure emblématique du football suisse, l’ailier de 33 ans avait connu un passage décevant en Ligue 1. Recruté par l’OL en 2021 en provenance de Liverpool, l’ancien du Bayern Munich avait été plus que décevant avec 2 buts et 3 passes décisives en 16 matches. A tel point que direction rhodanienne décidait de s’en séparer 6 mois après son arrivée et il était donc vendu du côté de Chicago Fire en MLS.

Plus gros salaire de MLS avant l’arrivée de Messi, l’international suisse (125 sélections, 32 buts) semblait vivre une fin de carrière plutôt paisible sans trop de pression. Avec le club américain, Shaqiri a inscrit 16 buts et délivré 13 passes décisives en 76 matches. Et alors qu’on pensait qu’il allait terminer sa carrière aux Etats-Unis, l’attaquant de 33 ans surprenait son monde en décidant de rejoindre… le FC Bâle, son club formateur.

Des statistiques folles

Douze ans après son départ pour le Bayern Munich, Xherdan Shaqiri avait donc fait son grand retour au FC Bâle à l’été 2024, dans son club formateur. Là-bas, à ses débuts, il avait remporté trois titres de Super League, le championnat suisse. Et il revenait donc avec la ferme intention de remettre son club sur le toit du football suisse après un déclassement brutal. Depuis 2017, le FC Bâle n’a plus remporté le championnat dominé par les Young Boys Berne (6 fois vainqueur depuis 2017).

Mais l’arrivée de Shaqiri a tout changé. L’attaquant passé par l’Inter Milan affiche cette saison des statistiques folles avec 18 buts et… 20 passes décisives en 31 matches de championnat suisse. Ce samedi, il a inscrit un triplé qui rapproche un peu plus son équipe du sacre. Capitaine et leader de son équipe, Shaqiri a apporté toute son expérience et son talent à une équipe qui n’arrivait pas à passer un cap. Avec lui, le FC Bâle n’a pas tardé à terroriser la concurrence au point d’être de nouveau leader du championnat et tout proche du titre à 3 journées de la fin (9 points d’avance sur le deuxième). Un retour réussi pour l’enfant du club, arrivé à l’âge de 10 ans, qui pourrait définitivement marquer le club de son empreinte.