CAN 2021 : Wahbi Khazri pointe du doigt l'attitude de l'arbitre face au Mali

Au micro de beIN Sports, Wahbi Khazri est revenu sur la grosse polémique d’arbitrage lors de la rencontre face au Mali. Le capitaine de la Tunisie a confirmé que la fédération avait bien déposé une réserve. « On a bien déposé une réserve technique, c’est moi qui l’ai écrite dans le bureau du commissaire du match. L’objectif est de redeterminer la fin du match après je ne sais pas ce que ça pourra donner. Si on veut le rejouer ? Je me mets dans la position du Mali. Eux, ils disent qu’ils auraient sans doute tenu le score à la fin, donc c’est compliqué. Nous les joueurs, on essaye de mettre le football africain au plus haut niveau et on n'est pas suivi. »

L’attaquant de l’AS Saint-Etienne est ensuite revenu sur les récentes informations concernant l’arbitre du match qui aurait été victime d’une insolation. « S’il n'allait pas bien ? Franchement oui, on en a parlé entre joueurs à la fin. On a senti qu’il perdait le fil du match. Il n'était plus trop cohérent dans ses choix et décisions. Il était très chaud. Nous aussi, on avait mal à la tête, les Maliens aussi, mais ce n'est pas pour autant qu’on a voulu terminer le match plus tôt. Même l’idée de reprendre le match 30 minutes plus tard alors que j’étais déjà dans le bureau pour écrire la lettre… C’est très bizarre. Certains étaient douchés, d’autres dans des bains froids. On était tous éparpillé et personne nous avait dit qu’on pouvait reprendre le match et encore moins à moi. »