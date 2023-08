PSG : le cas Marco Asensio inquiète déjà l’Espagne

La suite après cette publicité

De Madrid à Paris. Cet été, Marco Asensio (27 ans) a voyagé d’une capitale à l’autre. Après plusieurs années de bons et loyaux services, l’international espagnol a décidé de quitter le Real Madrid. Il n’a pas été convaincu par l’offre de prolongation de contrat des Merengues. Pour cette raison mais aussi parce qu’il voulait relever un nouveau challenge, il a dit oui au Paris Saint-Germain le 6 juillet dernier.

Des débuts compliqués en L1

«Le Paris Saint-Germain a le plaisir d’annoncer l’arrivée de Marco Asensio. L’attaquant espagnol rejoint le club parisien pour trois saisons, soit jusqu’en juin 2026», avait précisé le club de la capitale dans son communiqué de presse. De son côté, Asensio était aux anges. « C’est un privilège de faire partie de ce grand club qu’est le PSG. J’ai hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers et de travailler avec eux pour atteindre de grands objectifs.»

Grand espoir du Real Madrid devenu joker de luxe au fil du temps, le natif de Palma de Majorque comptait prendre un nouveau départ au PSG. Avec le départ de Lionel Messi, puis le cas Mbappé et l’arrivée de Luis Enrique qui l’a dirigé en sélection espagnole, Asensio avait un boulevard et une place à se faire. Il a d’ailleurs profité de la pré-saison pour prendre de l’avance sur la concurrence. Titularisé face à Lorient lors de la première journée de L1, il a joué 67 minutes.

Une concurrence féroce

Mais il n’a pas vraiment brillé, lui qui a livré une prestation moyenne. Timide, Asensio, qui avait été le premier joueur parisien à être remplacé, avait reçu la note de 4,5 de la part de la Rédaction FM. Samedi, à Toulouse, l’Espagnol est resté sur le banc toute la rencontre. Luis Enrique a préféré aligner Kang-In Lee et Vitinha pour épauler Gonçalo Ramos, avant que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé entrent ensuite en jeu. Une petite désillusion pour le joueur selon AS, qui fait un point sur son cas ce mardi.

Malgré la confiance de Luis Enrique en Asensio, le média ibérique est très inquiet. Il pense que le joueur va devoir faire de gros efforts pour s’adapter à la L1 et surtout qu’il «va avoir beaucoup de mal à s’imposer comme titulaire à Paris». Il fait face à une grosse concurrence puisque le PSG compte beaucoup de joueurs offensifs dont Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et Lee Kang-In. Sans compter Hugo Ekitike. Et les affaires de l’Espagnol risquent de ne pas s’arranger avec les possibles arrivées de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Marco Asensio va devoir composer avec, lui qui ne s’attendait pas à autant de concurrence.